Šestá žena z olympijských her v Tokiu Fišerová splnila roli velké favoritky a po čisté finálové jízdě vyhrála o 2,78 sekundy před Britkou Bethan Forrowovou. V Solkanu třiadvacetiletá závodnice získala celkem čtyři medaile a tři zlaté: v pátek pomohla ke zlatu v hlídkách a v sobotu ovládla závod v extrémním slalomu, k tomu byla třetí mezi kajakářkami.

"Bylo to hrozně moc náročné a jsem moc ráda, že už to mám za sebou. Jsem nesmírně šťastná především za poslední jízdu na singlu, protože ta vyšla přesně podle plánu a zvedlo mi to sebevědomí po olympiádě," uvedla v nahrávce pro média Fišerová, jež bude patřit na kanoi k medailovým kandidátkám i na zářijovém seniorském mistrovství světa v Bratislavě.

Další české finalistky Gabriela a Martina Satkovy obsadily s trestnými sekundami osmé a deváté místo.

V českou show proměnili finále kanoistů Chaloupka s Hegerem, kteří zabrali první dvě místa. Oba předvedli finálovou jízdu bez dotyku branky a Chaloupka, jenž se stejně jako Fišerová s kategorií do 23 let loučí, porazil krajana o 1,59 sekundy.

Třešnička na dortu

"Mám obrovskou radost, že se mi podařilo vyhrát poslední závod v mládežnické kariéře. Lépe to dopadnout nemohlo a třešničkou na dortu je to, že budu stát na vyhlášení s Vojtou," uvedl Chaloupka, kterému na rozdíl od reprezentačního kolegy trať v Solkanu vyhovovala. "Tím, že to není moje nejoblíbenější trať, tak jsem nadšený, co se mi tady podařilo zajet. Je to pádlovací a ve finále se ukázalo, že moje fyzička není taková jako Váši. Tam to nahnal," řekl Heger.

Junior Král po vyhraném semifinále nestačil v rozhodující jízdě na Francouze Mewena Debliquye, jenž vyhrál o více než dvě a půl sekundy. Juniorka Klára Kneblová byla těsně pod stupni vítězů čtvrtá s odstupem půldruhé sekundy na třetí místo.

Chaloupka a Fišerová dnes navázali na sobotní triumfy kajakářů Jakuba Krejčího v kategorii do 23 let a juniora Martin Rudorfera. Česká výprava také naprosto ovládla sobotní večerní soutěž v extrémním slalomu, jenž bude za tři roky v Paříži poprvé zařazen do olympijského programu. Finálové závody vedle Fišerové vyhráli Krejčí, Rudorfer a juniorka Tereza Kneblová.