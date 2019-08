Při víkendovém mistrovství Evropy tahačů na mosteckém autodromu hnaly pilota týmu Buggyra Racing davy fanoušků. A ten se jim v sobotu odvděčil druhým a třetím místem.

Zajel jste dvě pódia, takže spokojenost?

Je to super. Můžeme být nadmíru spokojení. Vždycky si dávám za cíl vystoupat na stupně vítězů a dneska se to podařilo dvakrát. Samozřejmě jednička by byla ještě lepší, ale nemůžeme se nabažit hned první den. Třetí i druhé místo už mám, tak zítra zkusíme to první. (úsměv)

Jak si v Mostě užíváte tu obrovskou podporu fanoušků? Po závodě se s nimi dlouhé minuty fotíte, podepisujete se…

Každý rok se na to těším. Když celý propocený vylezu z rozpáleného auta, kde je 60 stupňů, tak je to úmorné. Ale vydržím to.

To musí být vyčerpávající, ne?

Domácí závod je pro mě vždycky vyčerpávající, člověk tady nemá ani minutu času. Každému chci udělat radost a vyfotit se s ním nebo se podepsat. Jenom než přejdu uličku k depu, tak to trvá skoro půl hodiny. (smích) Fanoušci přišli kvůli tomu, aby si na mě mohli sáhnout. Nechci jim v tom bránit, proto se jak já říkám obětuju a dva dny si to tady odstojím a vypotím. Rád se o sebe podělím. (smích)

Je cítit podpora fanoušků i při závodě?

Jasně. Fanoušci jsou slyšet, když projíždím kolem nich. Před závodem jsem si všiml transparentu Dycky Lacko!, tak jsem se tomu zasmál. Je to vtipné. (úsměv)

Jak se vám líbí dřevěná trofej? Vypadá spíš jako špalek do krbu…

Je to originální. Kolikrát někde dostaneme pěticentimetrový pohár, takže radši ocením takovou originální trofej.

V celkovém hodnocení jste se dotáhl na druhého Albaceteho na čtyři body…

V neděli musím zabojovat, abych ho předskočil. Na prvního Hahna už nikdo nemá, ale teď už nevyhrává měřák o vteřinu, ale o desetinky. Před Mostem jsme udělali velkou změnu na podvozku a je vidět, že se to vyplatilo. Je to práce celého týmu. Ještě to trochu vylepšíme a půjdeme mu (Hahnovi) po krku. Vždycky jedeme na vítězství. Dneska jsme Hahna skoro dali, tak to zítra zkusíme znova.