Jsou kamarádi, kteří spolu tráví čas i mimo hřiště. Zároveň se jim splnil velký sen – oba se objeví v nejprestižnější italské volejbalové lize A1. Donovan Džavoronok tam začne pátou sezonu v Monze. To Jan Hadrava bude po přestupu z polské ligy nováčkem v Civitanově. „Italská liga je volejbalová NBA, má opravdu nejvyšší úroveň. Honza jde navíc do nejlepšího týmu na světě, má velkou šanci se ukázat,“ řekl Džavoronok.

Hadrava, který patřil v polské PlusLize k nejlepším útočícím hráčům, už u svého reprezentačního kolegy vyzvídal informace o italské soutěži. „Těším se na tu organizaci a profesionalismus. Věřím, že mě to posune dál a budu to chtít maximálně využít ve svůj prospěch,“ prohlásil Hadrava, který v novém týmu potká řadu volejbalových hvězd. Italská liga by se měla rozběhnout začátkem září. „Očekáváme, že do Itálie odcestujeme začátkem července. Týden nebo dva před odjezdem si chceme ještě trošku odpočinout a užít si příbuzných v Česku, abychom nabrali síly na dril v italské lize,“ doplnil Hadrava.

Do té doby se však společně zaměří na beachvolejbal. V plánu je se zúčastnit minimálně čtyř domácích turnajů. „V každém chceme usilovat o vítězství. V posledních týdnech jsme navíc hodně trénovali,“ popsal Džavoronok. „Po každé volejbalové sezoně se domlouváme, že si zahrajeme na písku. Jsme na to hodně natěšení, ale většinou pak zvládneme dva turnaje. To letos se bude jednat o nadprůměrnou účast.“ Hadravu zároveň mrzí, že se pravděpodobně nestřetnou s českými jedničkami David Schweiner a Ondřej Perušič, který je zraněný. „Byl by to hodně zajímavý souboj a rádi bychom s nimi poměřili síly,“ dodal s úsměvem reprezentační univerzál.

Oba přemýšlí, že by beachvolejbal hráli v budoucnu prioritně. Nejpravděpodobnější variantou je ale až po konci jejich kariéry v šestkovém volejbale. „Teď si nedokážeme představit, že bychom hráli beach ve větším měřítku. Zároveň by se jednalo o risk. Ani kdybychom byl mezi pěti nejlepšími týmy na světě, tak by nebylo jisté, že bychom vydělali podobné peníze jako v Itálii,“ dodal Džavoronok. Na strahovských kurtech se od soboty objeví kromě nich také zkušený Robert Kufa s Jihoameričanem Leo Williamsem, Jan Dumek s Australanem Luke Smithem, vpředu by měla být také dvojice Jindřich Weiss a Martin Tichý.