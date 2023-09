Dá se ženským boxem živit na odpovídající úrovni? Svůj upřímný názor na toto téma dala Australanka Ebanie Bridgesová. Držitelka titulu IBF v bantamové váze neskrývá, že jí publikace lechtivých fotek na platformě OnlyFans zachránila.

Boxerka Ebanie Bridges | Foto: Profimedia

Je držitelkou ženského titulu IBF v bantamové váze. Ebanie Bridgesová jako amatérka zápasila v ženské bantamové váze na Australasian Golden Gloves 2016 a 2017, kde v obou případech získala zlato. Že by ale šestatřicetiletou Australanku box dokázal dostatečně zabezpečit?

„Od prosince 2022 jsem nedostala výplatu z boxu, takže děkuji za OnlyFans, jinak bych byla v McDonaldu nebo tak něco, abych se nějak uživila. Opravdu díky Bohu za OnlyFans, protože mě to drží nad vodou a díky tomu můžu trénovat a makat na plný úvazek a nemusím si shánět druhou práci, protože nedostávám peníze, když nemám zápasy a neboxuju,“ řekla upřímně rodačka ze Sydney.

Bridgesová je tak jednou ze sportovkyň, které si k profesionální kariéře vydělávají prodejem lechtivých fotek. Mezi nejznámější v tomto ohledu patří MMA zápasnice Paige VanZantová či kanadská rychlobruslařka Alexandra Ianculescuová.

„Prostě mi to pomáhá v životě, pomáhá mi to zajistit si skvělou budoucnost. Nepotřebuji boxovat, abych si vydělala peníze. Ale o to nejde, mám totiž větší cíl, kterým je být neporaženou šampionkou a to mě udržuje soustředěnou na to, co chci dělat. To mě nutí dělat všechny ty oběti den co den,“ vysvětluje Australanka.

Popíchnutí McGregorovi

Šestatřicetiletá boxerka poukázala i na fakt, že si na platformě OnlyFans vydělávají i sportovci. Příkladem budiž mexický skokan do vody Diego Balleza, jenž se snaží skrze odvážné fotky získat finance na olympiádu v Paříži. Bridgesová tak dala radu jednomu z nejpopulárnějších sportovců historie - MMA zápasníkovi Conorovi McGregorovi.

„Podle mě by měl Conor přemýšlet nad tím, že zamíří na platformu OnlyFans. Já sama jsem k tomuhle kroku motivovala hned několik lidí. Obzvlášť na ženy jsem měla velký vliv. Ukázala jsem totiž, že na tuhle platformu nemusíme pohlížet shora jako na něco špatného. Je to prostě exkluzivní obsah od celebrit a sportovců pro věrné fanoušky. Nemusí to být jen o sexu a explicitním obsahu.“

„Já osobně nemám čas na IG a dalších sociálních sítích komunikovat s fanoušky, ale na OnlyFans to dobře funguje. Dávám tím fanouškům zákulisní informace, díky čemuž mají přehled o mém životě. Například během zranění jsem tak skvěle udržovala kontakt s komunitou,“ dodává Bridgesová.