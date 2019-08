Časy se ale mění. Důkazem bude i nadcházející víkend, kdy na Karlštejn podnikne nájezd výběr elitních golfistek z Evropy i Česka. Na oblíbeném a nádherně umístěném karlštejnském hřišti se totiž uskuteční první ročník turnaje Tipsport Czech Ladies Open.

Tímto kláním se na českou půdu po třech letech vrací prestižní Ladies European Tour, tentokrát i spolu s dalším seriálem LET Acces Series. A golfoví fanoušci se budou mít od pátku do neděle opravdu na co těšit. Nejen na Karlštejně, ale i u televizních obrazovek.

Češky poměří síly s elitou

„V těchto dnech vrcholí hektické přípravy. Snažíme se, aby všechno klaplo,“ řekl promotér turnaje Luboš Koželuh. Klání se zúčastní celkem 138 golfistek včetně sedmnácti zástupkyň domácí země.

„Na Karlštejně jsem hrála naposledy v roce 2017 a vyhrála jsem mezinárodní mistrovství republiky, takže na to hřiště mám krásné vzpomínky. Jsem moc ráda, že se bude hrát právě tam,“ svěřila se Kateřina Vlašínová, jedna z pěti českých profesionálek ve startovním poli.

Poslední dobou sbírá zkušenosti i dobré výsledky na akcích LETAS a nyní vyhlíží možnost poměřit síly i se soupeřkami, hrajícími o kategorii výš. „Určitě bude větší konkurence, než na jakou jsem zvyklá. Bude to velká výzva,“ těší se Vlašínová na konfrontaci s elitou.

Šance pro mladé golfistky

Do Česka dorazí skutečná esa evropského ženského golfu. Hlavní favoritkou je Němka Ester Henseleitová, zvučná jména mají Britky jako Annabel Dimmocková, Meghan MacLarenová či Lydia Hallová, silné jsou rovněž dámy ze Skandinávie (Švédky Linda Wessbergová a Camila Lennarthová nebo Dánka Emily Pedersenová). „Chceme dát mladým českým hráčkám příležitost srovnání se světovou konkurencí,“ řekl Koželuh.

Mezi dvanácti tuzemskými amatérkami jsou skoro všechny hráčky z první desítky zdejšího žebříčku a s nimi i talentované juniorky.

Mezi nominovanými amatérkami je i Sára Kousková, studující University of Texas. „Věřím, že se přes cut dostane hodně Češek. Také bych ráda uspěla, ale musím si udělat pořádek v hlavě. Hrát uvolněně, nevytvářet na sebe takový tlak,“ povídala usměvavá blondýnka.

Přímý přenos

Padla zmínka o televizi: ČT bude vysílat část víkendového dění (včetně nedělního finálového kola) v přímém přenosu. Kvůli televizi tak bude turnaj vrcholit netradičně brzy už kolem 14.30 hodin. „Je to menší anomálie, ale jsme ČT vděční, že nás dokázala vmáčknout do nabitého programu,“ prozradil Koželuh.

Vstup pro diváky bude zdarma, platit se bude jen parkování. Pořadatelé teď doufají, že se o víkendu nezkazí počasí. To potvrdil i šéf karlštejnského resortu Mirko Grossman, který o nástrahách podnebí ví své. „Snad nás to nespláchne,“ pousmál se. Pro Czech Ladies Open má být hřiště každopádně na sto procent připravené.

A kdo ví, třeba se turnaj LET v příštím roce do Česka vrátí. Jednání už se rozbíhají.