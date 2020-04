Aktuální situace se podepisuje na přípravě všech špičkových sportovců. Obzvlášť těžké dny zažívají plavci, kteří nemají otevřený žádný bazén, a proto hledají alternativní způsoby přípravy. Dálkový plavec Matěj Kozubek využívá k přípravě kromě různých cvičení dokonce nafukovací bazének. Netradiční? Určitě.

Matěj Kozubek | Foto: Deník/Stehlík Lubomír

„Snažím se dělat co nejvíce pro svou kondici, i když popravdě řečeno bez pořádných tréninků ve vodě je to pro mě dost těžké. Mám napuštěný malý nafukovací bazén a plavu na gumě. Je to jen provizorní náhrada tréninku ve vodě,“ říká ke svému neobvyklému řešení čtvrtý nejlepší plavec z mistrovství světa.