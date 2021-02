Zdroj: Archiv

Japonsko: Sport má zelenou, diváci také

Počet nakažených: 383 083

383 083 Počet obyvatel: 126 252 915

Patrik Auda

Jeden český basketbalista teď zažívá to, o čem si jiní sportovci mohou nechat zdát. Hraje před fanoušky! Patrik Auda se na letošní sezonu vydal do Japonska a zatím si angažmá pochvaluje. „Hala nemůže být plná, ale teď přišly dva tisíce lidí. To je určitě super číslo, když vidím, že všude jinde ve světě se hraje bez diváků,“ vzkázal z Jokohamy.

Reprezentační obr si nevymýšlí. Jeho slova se dají snadno ověřit z televizních záznamů. Japonci opravdu nezavřeli tribuny. „Lidi tady mají velkou disciplínu, a když je něco doporučené, tak to dodržují. Venku nepotkáte člověka bez roušky. I my je nově nosíme na lavičce. Jak se tady o všechno starají, tak je to pod kontrolou,“ dodal 31letý rodák z Ivančic. Zajímá vás, jak se v Japonsku žije? Radši se neptejte – budete závidět…

„Ta situace je tady od začátku dobrá. Teď akorát už několik týdnů restaurace a bary zavírají už v osm hodin večer, jinak tu další zákazy nejsou,“ prozradil basketbalista. Úřady tolerují i sportovní aktivity amatérů. „Halu máme pro sebe, ale vedle normálně lidi chodí na cvičení a hraje se tam stolní tenis. A to nejsou žádní profíci, jde o nějaké kroužky, i posilovny jsou otevřené.“

Ovšem jen tak někdo se do země nedostane. „Vím, že jeden tým tady před měsícem podepsal smlouvu s basketbalistou ze Srbska, ale pořád čeká, až ho pustí,“ dodal 206 centimetrů vysoký pivot. I proto si myslí, že letos v Japonsku olympiáda nebude. „Neumím si představit, že z úplného zavření hranic se to tady otevře a přijedou sportovci z celého světa a možná ještě diváci.“