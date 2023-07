Posílily ji úspěšné i bolestné minuty na nedávném mistrovství Evropy dospělých, teď zkusí pivotka Emma Čechová vytáhnout k úspěchu českou basketbalovou reprezentaci U19 na světovém šampionátu v Madridu. Výběr trenéra Viktora Pruši vstoupí do turnaje sobotním zápasem proti Egyptu. „Potenciál máme obrovský. Není tu jen pár dobrých hráček, ale všech dvanáct nás má skvělé individuální schopnosti. A jako tým fungujeme parádně. Jsme super kolektiv,“ pochvaluje si devatenáctiletá vyslankyně Žabin Brno.

Emma Čechová | Foto: se souhlasem cz.basketball

Před dvěma lety české dívky obsadily šesté místo, to je inspirací i pro současný tým. „Chtěly bychom minimálně obhájit minulou pozici a klidně se dostat i výš,“ plánuje Čechová a jmenuje přednosti týmu, který by mohl být černým koněm turnaje. „Rychlost, agresivita v obraně. Pan Pruša chce hrát hodně rychle, podle toho si vybírá hráčky.“

Rodačka z belgického Bruselu, kde její táta pracoval jako ekonom pro Evropskou unii, se k družstvu připojila až v posledním týdnu před odletem. „Holky měly hodně dlouhou přípravu, už od začátku května. Hrály plno přípravných zápasů, v každém se zlepšily, daly do toho spoustu energie. Myslím, že jsme dobře přichystané,“ cítí 194 centimetrů vysoký talent.

Češky postupně narazí na Egypt, Kanadu a Čínu, s níž se nedávno potkaly. „Čínu už holky porazily na turnaji ve Španělsku, na ten zápas jsem se stejně jako na ostatní koukala. Egypt je taky hratelný. Podle mě bude nejtěžším soupeřem Kanada. Dáme do toho všechno, popereme se s tím,“ slibuje Čechová.

Neukolébá ji, že všichni účastníci základních skupin mají jisté osmifinále. „Nehraje to žádnou roli. Vždycky je lepší vstupovat do play off z co nejlepší pozice, abyste narazili na soupeře, který prohrával. Nebudeme vůbec hledět na to, že play off je automatické.“

Tlak si nepřipouští

Čechová předpokládá, že její role bude mírně odlišná, než jakou dostala na velkém EuroBasketu. „Tady jsem opravdu pětka pivotka, mezi ženami se pozice čtyři a pět hodně míchaly. Bylo jedno, kdo stavěl clonu, obě pozice hrály pod košem,“ porovnává. „V mládežnickém týmu to je spíš na mně, automaticky jdu clonu stavět já. A samozřejmě s mojí výškou se čekají doskoky a obrana vysokých pivotek.“

Emma ČechováZdroj: se souhlasem cz.basketball

Basketbalistka, která žila a hrála ve Vídni díky maminčině práci bankéřky, si nepřipouští větší tlak. V dospělém áčku byla za benjamínka, který mohl jen překvapit, teď musí družstvo táhnout. „Naštěstí nikdo na mě tlak nevyvíjí a ani sama na sebe si ho vytvářet nechci. Možná se ode mě bude něco čekat, ale bude to o týmovém úsilí, ne o jednotlivých hráčkách,“ míní.

Na EuroBasketu se Čechová předvedla úžasně. Šest zápasů, v průměru 17,5 minuty, 2,3 bodu a 4,2 doskoku; v nich byla druhá nejlepší v českém týmu.

„Když nám vypadla hlavní posila Julča Reisingerová, tušila jsem, že budu dostávat okolo deseti minut na utkání. Překvapilo mě, že nakonec šlo skoro o dvojnásobek. Jsem ráda za ty zkušenosti, cítím, jak mi prostor na palubovce prospěl. Když se podívám zpětně, vidím rozdíl v mých výkonech v prvním a posledním zápase. Ovšem nechci z toho vyvozovat, že pro mě tím pádem bude mistrovství světa lehčí. Týmy z Ameriky, Afriky a Asie budou hrát jiný basketbal, mám s tím nulové zkušenosti.“

Češky i s další členkou U19 Dominikou Paurovou obsadily na mistrovství Evropy sedmou pozici. Radost z nejlepšího umístění za poslední dekádu utlumily dvě poslední porážky v koncovkách. Ve čtvrtfinále s Maďarskem po otočeném autu, v zápase o 5. až 8. místo s Německem v prodloužení, což znamenalo neúčast v olympijské kvalifikaci.

„Když rozhodčí otočili aut v utkání s Maďarkami, bolelo to, mrzelo, ale už s tím nic nenaděláme. V obou zápasech jsme měly poslední střely, mohly jsme to taky uhrát líp. Ještě někdy si na to vzpomenu, ale už se soustředím především na mistrovství světa. A hlavně se moc těším!“ tvrdí studentka práv na Masarykově univerzitě v Brně.

Třeba si v Madridu spraví chuť po hořkosladkém šampionátu dospělých.