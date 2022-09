Výsledky průzkumu jsou alarmující - zhruba každý šestý klub uvedl, že je ohrožena jeho existence.

Kluby čeká drsná zima. Bez pomoci státu to nepůjde, říká šéf florbalistů Tatranu

Jak se vás dotýkají rostoucí ceny energií?



Není to problém 59

Je to marginální problém 59

Je to závažný problém 106

Ohrožuje to existenci klubu 36

Zlínský kraj

Není to problém 1

Je to marginální problém 4

Je to závažný problém 11

Ohrožuje to existenci klubu 4

Zlín: Až patnáct tisíc za příspěvky na hokej



Hokej byl nákladný sport ještě před raketovým zdražením energií. Ale teď už je to extrém. Za jedním z důkazů můžeme do Zlína. Tamní klub před sezonou významně – o více jak padesát procent - zvýšil členské příspěvky. Ty se aktuálně pohybují od dvanácti do patnácti tisíc korun za dítě. A možná to není finální částka.



„Netušíme, co se bude dít v této turbulentní době,“ pokrčil rameny Tomáš Valášek, šéf spolku Berani Zlín, který se stará o chod mládeže. Podle všeho se bude doplácet. Tisícovku, nebo víc? „S obavami vyhlížíme zimu a to, co se bude dít po Novém roce. Naštěstí jsme včas dokázali zafixovat ceny energií, i tak nám ale na letošek vzrostly o obrovských 30 procent," podotkl nový generální manažer Beranů Jiří Marušák.



Další velkou změnou je to, že ve Zlíně nechali během léta zavřenou hlavní arénu. Trénují na menším stadionu, jinde led nebyl. „V srpnových vedrech bylo nereálné zprovoznit dva zimní stadiony jako dřív. Bylo by to finančně i společensky nezodpovědné, proto stadion Luďka Čajky funguje až od září,“ vysvětlil funkcionář.

Moravskoslezský kraj

Není to problém 0

Je to marginální problém 1

Je to závažný problém 14

Ohrožuje to existenci klubu 5

Olomoucký kraj

Není to problém 4

Je to marginální problém 2

Je to závažný problém 12

Ohrožuje to existenci klubu 2

Kolik stojí sportování dětí? Ne vždy to musí vést k finančnímu kolapsu

Ústecký kraj

Není to problém 8

Je to marginální problém 6

Je to závažný problém 3

Ohrožuje to existenci klubu 3

Teplice: Sportovištím pomůže energetik



Urychleně hledejte úspory. Takový vzkaz vyslalo město svým příspěvkovým organizacím - tedy i některým spolkům a sportovištím. „Provoz je nutné optimalizovat. Proto jsme najali i energetika, který je všem k dispozici a bude jim pomáhat,” uvedl primátor Hynek Hanza.



Zdražení energií je strašák hlavně pro místní hokejové nadšence. „Doufáme, že domluva, jaká je teď s politiky, bude platit po celou sezonu,” říká Martin Cimrman, šéf HC Teplice. Zimní stadion je v majetku města, to určuje ceny za pronájem ledové plochy. Hokejový klub je s ním domluvený na částce, která je nižší než pro komerční účely. Už nyní ale musel kvůli růstu energií navýšit měsíční členské příspěvky. „Ceny ledu se zvýšily, ale jinde to bylo daleko horší,” uznává činovník ze severu Čech.



Rodiče doufali v pomoc od svazu, jenže pod novým předsedou Aloisem Hadamczikem žádná revoluce nezačala. „Řada talentů může skončit. Myslím, že by pomohlo, kdyby nejtalentovanější kluky podpořil svaz. Teď jsem se ale dočetl, že pro nováčky zrušil příspěvek na výstroj. To je špatně," zmínil jeden z rodičů sdružených u Huskies. Opět se tak přetřásá dotace od města. Hanza prý hledá legální možnost pomoci, spekuluje se o slevě na příspěvky.

Liberecký kraj

Není to problém 6

Je to marginální problém 5

Je to závažný problém 5

Ohrožuje to existenci klubu 4

Královehradecký kraj

Není to problém 6

Je to marginální problém 5

Je to závažný problém 6

Ohrožuje to existenci klubu 3

Nejde o medaile. Talent dětí na sport je možné rozpoznat už od pěti let

Pardubický kraj

Není to problém 6

Je to marginální problém 7

Je to závažný problém 5

Ohrožuje to existenci klubu 2

Jihočeský kraj

Není to problém 7

Je to marginální problém 9

Je to závažný problém 4

Ohrožuje to existenci klubu 0

České Budějovice: Plavání bude jen pro bohaté



Plavecké stadiony patří mezi sportoviště s vůbec největšími náklady na provoz. Vytápění, ohřev vody, čištění… A proto bijí na poplach nejen provozovatelé bazénů, ale i kluby, které se v nich sdružují. Kupříkladu v Českých Budějovicích se zvedlo nájemné o sedmdesát procent. Navýšení odnesly děti, o tolik teď platí víc za kurzy.



„Obávám se, že jestli to takhle půjde dál, přestane to být pro rodiče únosné a plavání se může stát hodně drahým sportem, který si budou moci dovolit jen ti bohatí,“ říká Filip Pytel, šéf klubu Plavání České Budějovice.



Hodně na jihu spoléhají na politiky. Oddílu by prý pomohla pomoc města formou cenové úlevy pro závodní plavce nebo navýšení dotací. „Vím, že je to složité, protože samotné město se bude muset vypořádat s drahými energiemi stejně jako všechny ostatní instituce, které dotace poskytují,“ uvědomuje si Pytel.



Pro oddíl je klíčové, aby alespoň obdržel, co má již slíbeno. „Kdyby byly dotace například o sto tisíc korun nižší, než s jakými počítáme, mohli bychom se dostat do existenčních potíží,“ říká.

Plzeňský a Karlovarský kraj

Není to problém 2

Je to marginální problém 3

Je to závažný problém 11

Ohrožuje to existenci klubu 4

Středočeský kraj

Není to problém 8

Je to marginální problém 5

Je to závažný problém 5

Ohrožuje to existenci klubu 2

Rodiče už dávno nechtějí z dětí (jen) fotbalisty a hokejisty, říká Březina

Praha

Není to problém 3

Je to marginální problém 3

Je to závažný problém 10

Ohrožuje to existenci klubu 4

Slavia: Nepoteče nám voda a děti skončí



Bída s nouzí, strach. Takovou situaci teď prožívají ve Slavii. Řeč je o atletickém klubu, jenž patří ke špičce v zemi. „Pokud se nestane nějaký zázrak, příští rok v Edenu nebude trénovat tisíc atletů jako dosud,“ řekl Petr Šarapatka, předseda zdejšího klubu.



Zvyšování cen pociťují i v české metropoli. „Zatím nejsme v dluzích, ale z účtu měsíčně odchází sto tisíc na energie. A to je prostě konečná. Pokud od Národní sportovní agentury brzy nepřijde plnění z dotace Můj klub 2022, tak u nás skončí osm set dětí. Nevím, co by tady dělaly, když nepoteče voda,“ poznamenal.



Dotace měla přijít už v březnu, podle tvrzení úředníků je v případě Slavie už vše na dobré cestě. „Teď je ohrožena činnost všech složek od přípravek po dospělé. Čekáme na peníze jak na smilování,“ dodal Šarapatka. V nejhorším případě to můžou atleti zkusit u bohatšího "bratříčka". Fotbalový klub nouzí rozhodně netrpí.

Vysočina

Není to problém 4

Je to marginální problém 6

Je to závažný problém 7

Ohrožuje to existenci klubu 3

Jihomoravský kraj

Není to problém 4

Je to marginální problém 3

Je to závažný problém 13

Ohrožuje to existenci klubu 0

Nedvědice: Do zimy přežijeme, pak je to otazník



Řeklo by se, že největší problémy s dramaticky se zvyšujícími cenami energií budou mít především halové sporty. Jenže výjimkou není ani fotbal. Typickým příkladem může být fotbalový oddíl z Nedvědice. V městysu na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny se pravidelně dívají na předpověď počasí.



„Faktury za elektřinu se nám zvýšily skoro o sto procent. Je třeba především na závlahu hřiště. Přes léto to nemůžeme vypnout. Hřiště by se spálilo,“ poznamenal Pavel Vejrosta, předseda klubu, jenž má kromě týmu v krajské I.A třídě ještě tři mládežnické týmy a přípravky. Místní od hradu Pernštejn se nyní obávají, že je ohrožena existence klubu.



„Jako ekonom jsem zvyklý mít vždy rezervy. Do konce roku určitě přežijeme, ale co bude dál, to je velký otazník,“ varoval i Vejrosta. Jeden krok už v Nedvědici učinili. „Zvýšili jsme členské příspěvky, ale to je krok, který částečně pomůže, ovšem nepříznivou situaci nevyřeší,“ zdůraznil šéf klubu. Inspirací pro Nedvědice může být Rousínov, jiný klub ležící na východ od Brna. Tam už mají projekt na výstavbu vlastní fotovoltaické elektrárny…