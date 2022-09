Češi od úvodu tahali za kratší konec provazu. První čtvrtinu dokonce prohráli dvojciferným rozdílem. Ve druhé si sice obdivuhodně zvedli, ale v celém utkání vedli jen jednu minutu. Po pauze se totiž opakoval již známý scénář. S tím rozdílem, že soupeř už nepřipustil další komplikace a zvítězil jasně 99:84.

Dva dny, dva rekordy. EuroBasket přilákal nejvyšší návštěvy v české historii

„Chvíli jsme byli dole, chvíli nahoře, pak zase dole. Nesmíme nechat soupeře tolik odskočit. A když už to jednou dotáhneme, tak se musíme vyvarovat chyb, aby se to neopakovalo. Musíme hrát čtyřicet minut, a ne dvacet,“ lamentoval křídelník Vít Krejčí.

O polské radosti a českém smutku rozhodli prakticky jen dva hráči - Ponitka se Slaughterem. „Oba dva dali spoustu těžkých střel, což dostalo soupeře do zápasu i druhého poločasu. Nás ale zabil útočný doskok. Několikrát se stalo, že už jsme Poláky skoro měli, oni ho zase získali a z toho dávali jednoduché koše,“ popisuje příčinu prohry český benjamínek.

Návrat k osvědčené hře

Před utkáním Srbskem se český tým ocitl ve slepé uličce. Respektive v jednosměrce, protože zápas s jedním z kandidátů na cenný kov měl mít jednoznačného favorita. A v prvním poločase tomu tak skutečně bylo, ovšem po přestávce se obraz hry změnil.

České dlouhány jako by polila živá voda, kterou na ně chrstli diváci v O2 areně. Vrátili se ke hře, která je zdobila na posledních vrcholných akcích. „Hráli jsme nátlakově v obraně. Útoky jsme hráli rychle a sebevědomě. Přesně takovým basketem bychom se chtěli prezentovat,“ podotýká pivot Martin Peterka.

Martin Peterka: Dělali jsme, co jsme mohli. Srbové ale ukázali extra třídu

V jednu chvíli prohrával český tým propastným rozdílem (35:58), vybičoval se ale k odporu a v polovině závěrečné čtvrtiny stlačil manko pod deset. V tu chvíli však Srbové ukázali svou extra třídu a blíže než na osm bodů k sobě soupeře nepustili. „Mají ve svých řadách hráče z NBA, nebo z Euroligy. Ukázali, že jsou velmi silní. Na druhou stranu i my jsme předvedli, že umíme hrát hru, kterou potřebujeme,“ míní Peterka.

Rozhodujícím faktorem se ukázal být Nikola Jokič. „Jokič je nejužitečnější hráč NBA. K tomu není co dodat. Není nějak extrémně silný, ovšem jeho přehled na hřišti je neskutečný. Dokáže přesně vycítit, kde je slabé místo soupeře,“ oceňuje protihráče.

Češi znovu potvrdili, že se jim hraje lépe proti papírovému favoritovi. Srbům totiž podlehli o méně bodů než Polsku (68:81).

Další prohra? Kritická

Český trenér po dohodě s lékařským týmem nenasadil do hry Satoranského, který nemohl ve vstupním utkání hrát naplno. „Pokud to tak cítí Tomáš, tak to bylo určitě správné rozhodnutí. Jestli si měl dát volno, aby byl připraven na další zápasy, tak to je jen dobře,“ přitakává.

Play-off vypukne v Berlíně sice až 9. září, pro český tým ale začíná už v pondělí. „Každá další prohra už by byla kritická. Prostě musíme jen vyhrávat. Navíc nechceme jít do další fáze ze čtvrtého místa,“ tvrdí Peterka.

Porážka se ctí. Čeští basketbalisté bojovali, srbského giganta ale neskolili

Prvním soupeřem ve skupinovém „play-off“ bude Nizozemsko. Střetnou se tak týmy, které ještě na EuroBasketu 2022 nepoznaly pocit vítězství. Celek ze země větrných mlýnu nestačil na Srbsko ani Izrael. „Naše skupina je hezky zamotaná. Každá výhra teď bude hodně důležitá. Ještě můžeme uvažovat o druhém místě. Nejdříve ale musíme zvládnout Nizozemce,“ má jasno Peterka.