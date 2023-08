Poslední roky jako na houpačce zažívá česká snowboardistka Eva Adamczyková. Nejprve úmrtí rodičů, poté musela sympatická závodnice kvůli zlomeninám obou nohou oželet Zimní olympijské hry 2022 v čínském Pekingu. Návrat ale stál ze sportovního hlediska za to, rodačka z Vrchlabí opanovala letošní mistrovství světa v Gruzii a chystá se na účast v populární taneční soutěži StarDance.

Eva Adamczyková | Foto: se svolením Norské módy

Psal se 11. prosinec roku 2021, když se snowboardistka Eva Adamczyková účastnila závodu smíšených týmů v rámci Světového poháru v rakouském Montafonu. Její kolega Jan Kubičík nezajel ideální jízdu, a tak měla usměvavá Češka co dohánět. Během svého úseku jela Adamczyková na hraně rizika, do cíle nakonec dojela na druhém místě, poté ale hned spadla. Bolestivý výraz nevěstil nic dobrého, následná diagnóza byla ještě horší - Adamczyková utrpěla zlomeniny obou nohou nad kotníky.

Bolest, šrouby v noze, covid. Jak se bojovnice Adamczyková vyškrábala ze dna

„Bylo to zatím moje nejkomplikovanější zranění. Čtyři roky jsem byla zdravá, mám teda vypadávací ramena, ale to už beru jakou součást. Když jsme skákali poslední skok do takového sešupu, tak jsem byla na úrovni třetí závodnice, v cíli děláme věc, že předkopáváme prkno. Poté jsem se přetočila na břicho a všechna energie šla do kotníku, že mi to zmáčklo nohy. Hned jsem věděla, že je zle,“ popsala čtyřnásobná vítězka ankety Král bíle stopy nepříjemný okamžik v podcastu Brain We Are.

Pádný argument pro neúčast v Pekingu

Situace byla o to nepříjemnější, že se záludné zranění událo dva měsíce před startem Zimních olympijských her 2022 v čínském Pekingu. Adamczykovou sice nominoval Český olympijský výbor do Pekingu, sama závodnice se ale pár dnů poté zřekla účasti.

„Snažila jsem se udělat všechno pro účast na olympiádě, doktoři mi ale řekli, že kdyby se mi to vrátilo, tak je to na roční pauzu. Do toho byl další argument od Pavla Koláře, že musím i myslet na to, až mi bude šedesát, tělo by na tom bylo špatně. Návrat po zranění byl hodně těžký. Stoupla jsem si na snowboard a myslela si, že se nebudu moct jezdit, bylo to strašný,“ přemítala dvojnásobná olympijská medailistka.

Po uzdravení se Adamczyková na závodech Světového poháru objevila poprvé v listopadu loňského roku, prvního března 2023 už opanovala mistrovství světa v Gruzii, kde populární Češka s přezdívkou Krůta dominovala ve všech svých jízdách.

StarDance a sportovci: Adamczyková se při hudbě cuká, Hradílek chce zdokonalení

Adamczyková se v podcastu Brain We Are dotkla i velmi citlivého tématu. Po tatínkovi Romanovi odešla třicetileté snowboardistce před třemi lety i maminka Ludmila.

„Byl to pro mě velký boj vydat prohlášení a postavit se té situaci. Nemám ráda, když mi lidi narušují soukromí, zároveň jsem věděla, že se tomu nejde vyhnout. Na mamky pohřbu jsme řešili to, aby se tam nedostali nežádoucí lidi, dokonce jsem si tam pro jistotu najala dva členy security, nakonec to ale všechno dopadlo bez narušení,“ řekla rodačka z Vrchlabí, která bude jednou z tváří letošního ročníku taneční soutěže StarDance.

Účast ve StarDance zasáhne do nadcházející sezony. Adamczyková vynechá například přípravu v Austrálii a počítá i s absencí v úvodních podnicích Světového poháru. Chce však využít toho, že půjde o sezonu bez vrcholné akce.