Tančící sportovci Eva Adamczyková a Vavřinec Hradilek, kteří se probojovali do finále StarDance, vzbuzovali po celý podzim velký ohlas. Kromě široké veřejnosti je sledovali i další sportovci, a i když vítězství v televizní soutěži nakonec připadlo herečce Darije Pavlovičové, vystoupení olympijských medailistů chválili Deníkem oslovení mistři světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič a David Schweiner.

Vzhledem ke svému programu nemohli StarDance sledovat pravidelně. „Jejich vystoupení jsem zaregistroval spíš z zpovzdálí a odstupem. Nebylo příliš času zhlédnout každý díl živě. Jejich projev se mi ale moc líbil, oběma jsem fandil a přál jim, aby se dostali co nejdál,“ uvedl Ondřej Perušič.

„Oba jsou pohybově velice nadaní a společně s tvrdým tréninkem, na který jsou zvyklí, to přineslo krásné výsledky. Jejich výkony byly opravdu úctyhodné,“ doplnil David Schweiner.

Mistři světa z Mexika v posledních týdnech ještě dohrávali sezonu, a i když se jim nepovedlo úplně navázat na výkony ze šampionátu nebo z některých jarních turnajů, nešlo o žádný propadák. „Šlo o relativně důstojné zakončení velmi dlouhé a náročné sezony,“ zmínil Perušič.

Také kolega našel pozitiva. „Příjemným zjištěním bylo, že i když nehrajeme dobře, jsme schopni hrát a porážet i ty nejlepší,“ pokyvoval hlavou Schweiner. Hovor se pak opět stočil ke StarDance a snowboardcrossařce Adamczykové a kajakáři Hradilkovi.

„Myslím, že než do toho šli, tak si to oba pořádně promysleli. Ve svých profesích patří k nejlepším na světě a jít do jedné z nejsledovanějších soutěží může být risk, nicméně v jejich případě bych to nazval dobře využitou příležitostí. Finále v takto nabité soutěži je obrovský úspěch,“ přemítal.

„Určitě to vyžadovalo odvahu, zvláště pokud nemáte s tancem nějakou předchozí zkušenost,“ pokračoval Perušič. „Pro postup do finále musíte zvládnout mnoho obtížných tanců a předvést opravdu dobré výkony. Ukázali, že mají velký pohybový talent. Vávra umí využít velkou sílu pro různé efektní zvedačky, Eva zase působí neobyčejně ladně a elegantně. Jsem rád, že se jim to povedlo.“

Jít do StarDance? Nedá se to vyloučit

A jak jsou na tom s tancováním oba dlouháni. Přijali by někdy v budoucnu nabídku zúčastnit se StarDance?

„Určitě by mě to lákalo, soutěž se mi moc líbí. Záleželo by ale hodně na časových možnostech, protože pokud chcete v soutěži uspět, musíte do tréninku investovat hodně energie a právě času,“ vyjádřil se Perun.

Dave je trochu opatrnější. „Od sportovce by se to asi očekávalo, ale společně se našimi tréninky by se určitě jednalo o náročný úkol. Proto to teď asi nedokážu říci. Vzhledem k mým tanečním schopnostem by to určitě chtělo hodně tréninku…“ culil se.

Jejich taneční zkušenosti jsou rozdílné. „Určité taneční základy mám, tanec mě moc baví ale rozhodně bych se neoznačil za nějakého tanečního mistra. Do tanečních jsem chodil relativně pilně, dokonce jsem absolvoval i jakýsi navazující kurz, ale šlo mi to často výrazně méně,“ usmíval se Perušič.

„Musím přiznat, že jsem do tanečních nechodil, proto dobrý tanečník rozhodně nejsem. Nejsem příliš talentovaný na ostatní sporty a tanec není výjimkou, ale věřím, že po tréninku a investovaném času by to bylo lepší. Momentálně to však není něco, čím bych se rád chlubil,“ dodal Schweiner.

Oba si momentálně užívají volna, odpočívají, věnují se rodinám a koníčkům. Jsou sice aktivní, ale systematicky teď netrénují. V polovině ledna jim pak začne příprava na olympijskou sezonu. A jestli si přechodné období s manželkami zpestří nějakou taneční příležitostí, sami ještě nevědí.