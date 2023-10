Sleduje je celý národ. A i když neměli Eva Adamczyková a Vavřinec Hradilek v minulosti s tanečním parketem valné zkušenosti, řada televizních diváků v populární soutěži StarDance jim drží palce, obdivuje jejich výkony a posílá hlasy.

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Co však na jejich taneční vystoupení říkají lidé z okolí ve sportovní branži? Marek Jelínek, trenér olympijské vítězky a dvojnásobné mistryně světa ve snowboardcrossu Evy Adamczykové, se byl podívat na generálce.

„Vůbec jsem nepochyboval, že by to Evce nemělo jít. Pohybově figury dobře zvládá a fyzicky je na tom skvěle. Jen jsem měl obavy o kotníky, ale vypadá to, že s nimi nemá problém,“ zmínil kouč těžké zranění před necelými dvěma roky, při němž si jeho svěřenkyně při cílovém pádu v rakouském Montafonu zlomila obě nohy těsně nad kotníky.

„Aby získala větší komfort, tak si na tancování trochu snížila podpatky. Jinak se mi líbí, co předvádí. Může to dotáhnout daleko,“ zatipoval si Jelínek. „Pokud by by prošla do závěrečné fáze StarDance, nestihne začátek sezony. Na sníh by se dostala někdy během Vánoc a do závodů by nastoupila až po Novém roce.“

Budoucí sezona nemá vrchol v podobě mistrovství světa nebo olympiády, a tak Adamczyková, která vítězí na prkně i s novým jménem, může nadcházející období pojmout o něco volněji. „Jezdit umí, kondici rozvíjí, a tak jediným hendikepem může být to, že je lehčí než její soupeřky. To se ale upraví, až bude potřeba váhu kvůli šampionátu nebo olympiádě zvednout,“ vysvětlil.

Z Prskavce se stal Vávrův fanoušek

Stříbrný kajakář z OH 2012 v Londýně ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek sklízí obdiv svých následníků v peřejích, s nimiž se zná z řady soubojů i z tréninků na kanálu v pražské Tróji. Drží mu pěsti.

Valčík v podání snowboardcrossařky Evy Adamczykové a Jakuba Mazůcha:

Zdroj: Youtube

„Musím říct, že mě Vávra překvapil. Klobouk dolů,“ smál se Vít Přindiš, loňský mistr světa v K1. „Vůbec bych to od něj nečekal. Jsem zvědavý, kam se dostane. Přeju mu hodně štěstí a jestli postoupí do finále, pošlu mu hlas.“

Sám by se k účasti na StarDance asi neodhodlal.„Těžko říct, ale nemám odvahu, abych takovou výzvu přijal. Nejsem moc velký exhibicionista, abych se předváděl na veřejnosti. Kdyby nabídka přišla, asi bych se toho zalekl a nejspíš odmítl. Nemám na to správnou povahu,“ poznamenal.

To Jiří Prskavec svého času o taneční soutěži uvažoval. „Asi před pěti lety jsme o tom se ženou vedli debaty a přikláněl jsem se k tomu, že bych do toho šel. Terka však tehdy říkala, že by mě nepustila. Teď se situace diametrálně obrátila. Mně už se nechce, ale manželka si myslí, že bych měl,“ usmíval se olympijský vítěz z Tokia.

„Jak říkal Vávra, že máme nohy celý život zastrčený v kajaku, tak já teď nějak necítím potřebu, aby je viděl celý národ,“ pokračoval sběratel medailí z divoké vody a přiznal, že Hradilkovo vystoupení pečlivě sleduje.

Kajakář Vavřinec Hradilek na parketu s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou:

Zdroj: Youtube

„Tanci nerozumím, ale fakt mě překvapil. Hrozně se mi líbil při waltzu a když tančili sambu, choval jsem se u televize jako typický sportovní fanoušek a hlasitě Vávru povzbuzoval. Hrozně mu fandím a snad postoupí daleko.“