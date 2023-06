Částečně jim však StarDance může kolidovat se sportovním programem. Oba byli v minulých týdnech v permanenci. Hvězda zasněžených svahů má už pochopitelně po sezoně, ale potřetí si došla pro nejvyšší ocenění v anketě Král bílé stopy. Kajakář zase bojoval v nelehkém nominačním martýriu.

Adamczyková: Když se ozve dobrá hudba, cuká to se mnou

„Těším se, že změním prostředí a naučím se něco nového. Do tanečních jsem sice chodila, ale v prváku nešlo moc o tancování. Moc jsem se tam toho s partou kámošů nenaučila, ale vztah k tanci mám kladný. Baví mě. A když se ozve dobrá hudba, začne to se mnou cukat,“ přiznala olympijská vítězka ze Soči ve snowboadcrossu.

Na její přítomnosti ve StarDance je pikantní to, že účastníkem a jejím protivníkem bude i manžel a herec v jedné osobě Marek Adamczyk.

„Hlavně jsem zvědavá, jak se s tím vypořádají moje kotníky, které jsem měla zlomené. Ale když zvládly závody, tak zvládnou i tancování,“ prohlásila letošní mistryně světa o těžkém zranění z prosince 2021.

StarDance 2023: Na tanečním parketu se představí Chýlková či manželé Adamczykovi

Její sport je časově náročný, ale nejbližší týdny má zřejmě vyřešené. „Počítám, že na ledovec vyrazím ještě v červnu. Podzim bude spíš vyblokovaný pro StarDance, ale věřím, že tanec budu se sportovní přípravou na suchu kombinovat,“ uvažovala Evka.

„S trenéry jsme to už probírali. Musela jsem to s nimi zkonzultovat. Vědí to už od začátku a jsou z toho nadšení. Říkám si, že letošní zlatou medailí jsem toho hodně odpracovala a teď budu mít čas na tancování,“ culila se třicetiletá hvězda Dukly.

Eva AdamczykováZdroj: se souhlasem Ivany Roháčkové

„Původně se totiž mělo tančit v poolympijské sezoně. Když se soutěž posunula, tak je to lepší, protože v příští nejsou žádné vrcholy. Jedou se jen světové poháry, a to je v pohodě,“ pokračovala s tím, že nabídku měla už v roce 2014. „Tehdy jsem to kvůli závodům odmítla. Teď je to jiné.“

Bolest, šrouby v noze, covid. Jak se bojovnice Adamczyková vyškrábala ze dna

Sezona Adamczykové začíná zkraje prosince. „Do Vánoc bývají dva svěťáky, ale to se může kvůli sněhu změnit. Bude záležet i na tom, kam ve StarDance dojdu. Pokud bych postoupila do závěrečných kol, začala bych sezonu později. Třeba až v lednu.“

A neopomněla se vyjádřit k souboji s manželem: „Marek mě ve sportu hodně pomáhá a teď ho konečně budu moct v něčem soutěžním podpořit já. Myslím, že to zvládneme. A podporovat se můžeme až do předposledního kola. Jestli se však dostaneme do finále, tak náš souboj začne teprve tam,“ smála se.

Hradilek: StarDance beru jako šanci, jak se v tanci zdokonalit

„Pozvání na mám už asi rok, ale hned jsem se nerozhodl. Mluvil jsem o tom s nejbližším okolí a moje žena Lucka z toho byla víc nadšená než já,“ vyprávěl Vavřinec Hradilek. Vyznavač vodního slalomu a peřejí je totiž tancem takřka nepolíbený. „Do tanečních jsem nechodil, takže to beru jako druhou šanci se v tanci zdokonalit,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

Od sportovců, kteří už StarDance absolvovali, zjišťoval, jaké to je. Bývalý lyžař Ondřej Bank mu povyprávěl, že by do toho podruhé už nešel. „A to mě nakoplo. Protože ho beru jako člověka, který se mi v určitých věcech podobá.“

Vavřinec HradílekZdroj: se souhlasem Ivany Roháčkové

Jak bude tancování stíhat se sportovním programem se v nedávno zčásti vyjasnilo. V reprezentaci je pro letošek náhradníkem. „Jsem ve věku, že bych za žádných okolností neodjel celou sezonu. Uvidí se, jestli na mě něco zbyde, ale na StarDance bych měl mít víc času,“ prohlásil.

Od prvních tanečních tréninků budou do začátku prvního kola dva měsíce času. Na tancování a pokroky se těší, ale nemyslí si, že by se jako tanečník mimo soutěž někde předváděl. „Nemám takovou ambici, že bych se to naučil a pak někde tančil. To je jako s filmem. Užil jsem si natáčení, ale tím to pro mě skončilo,“ vzpomněl na roli ve snímku Tenkrát v ráji.

Eva Samková o manželovi Marku Adamczykovi: Začal mě sledovat na Instagramu

„S manželkou si ale zatancuju rád. Co může být krásnějšího, než provést vlastní ženu?“ usmíval se. „Samozřejmě se těším. Beru to tak, že jsem kvůli sportu taneční nestihl, ale díky sportu si zatancuju o pár let později.“ A moc nedává na řeči, že sportovci mají ve StarDance díky tréninku výhodu. „Já si to nemyslím. Uvidí se, jak budu zvládat rytmus. Je to pro mě něco úplně nového.“