Český svaz se ucházel o šampionát společně se Slovenskem a Polskem a chtěl pořádat dvě základní skupiny, které by se obě hrály v Ostravě. Třetím kandidátem bylo Rusko.

Česká strana skončila v hlasování prezidentů evropských federací těsně druhá. V prvním kole nový pořadatel zvolen nebyl, protože nikdo nezískal potřebnou nadpoloviční většinu. Do druhého kola neprošlo Rusko a v souboji dvou společných kandidatur uspělo Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko. Česká spolukandidatura dostala od 49 přítomných delegátů 42,9 procenta hlasů.

"Hlasování ukázalo, že nemáme v Evropě vůbec špatnou pozici. Museli jsme ale počítat i s touto variantou, nijak zvlášť proto zaskočení nejsme," uvedl na webu českého svazu jeho prezident Jaroslav Chvalný.

"Budeme dál pokračovat ve své intenzivní práci. Není to nějaká tragédie, která by měla českou házenou fatálně ovlivnit. Neupínali jsme k tomu naši házenkářskou budoucnost, toto měl být spíše jakýsi bonus," dodal Chvalný.



Eura házenkářek v roce 2024 se po vzoru rozšířeného šampionátu mužů poprvé zúčastní 24 týmů. Závěrečný turnaj se uskuteční od 28. listopadu do 15. prosince 2024.

Česká republika dosud v samostatné historii nehostila v dospělé kategorii žádný házenkářský šampionát. Naposledy se v Československu konalo mistrovství světa mužů v roce 1990.



Házenkářský svaz ještě za minulého vedení uvažoval o spolupořadatelství mistrovství Evropy mužů v roce 2022 se Slovenskem a Maďarskem. Nakonec ale z finančních důvodů od kandidatury na poslední chvíli ustoupil.