Ve finálové jízdě MS nestačila jen na vítěznou Američanku Robertsovou a druhou Švýcarku Ducarrozovou. „Cítím se neuvěřitelně a nepopsatelně. Vůbec jsem to nečekala. Myslela jsem si, že budu tak desátá, na bednu jsem určitě nemyslela,“ jásala po závodě Miculyčová. „Za nejtěžší a zároveň nejlepší ze své jízdy považuji trik cannon ball. Jsem moc ráda, že se mi povedl,“ prozradila.

Cyklistka Miculyčová chce na MS v Abú Dhabí vybojovat postup na olympiádu

Spokojenost pochopitelně neskrýval reprezentační trenér Erik Figar. „Iveta ze začátku tréninku bojovala s rozložením parku, který se výrazně lišil od toho, co máme doma k dispozici. Nicméně jízdu naplánovala tak, aby do ní mohla zakomponovat své nejlepší triky a zároveň využít co největší množství překážek,“ chválil kouč.

„Jako jediná ukázala ve své jízdě triky cannon ball nebo superman, které se v ženské kategorii téměř nevidí, v závěru nechyběl ani backflip. Povedla se jí hned první finálová jízda, která jí i přes jedno chybné odšlápnutí přinesla skvělé třetí místo,“ popisoval Figar.

Finálová jízda Ivety Miculyčové:

Zdroj: Erik Figar

První dvě závodnice získaly přímý postup na olympiádu do Paříže v roce 2024. Třetí místo postupové nebylo, ale Iveta díky němu získala významný počet bodů do celkového rankingu, který se bude uzavírat v roce 2024.