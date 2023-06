Vůbec největší výprava v historii Českého olympijského týmu bude reprezentovat Českou republiku na Evropských hrách v Polsku. Celkem 248 českých sportovců se zapojí do kontinentální olympijské soutěže, která se od 21. června do 2. července 2023 uskuteční v Krakově a dalších městech. Evropské hry se konají potřetí. Polsko přivítá celkem 7000 sportovců ze 48 zemí ve 29 sportech. V 19 z nich se navíc odehrají olympijské kvalifikace, 12 sportů zde bude mít také mistrovství Evropy.

„Evropské hry jsou pro nás letos v mnoha ohledech výjimečné. V mnoha sportech se bude bojovat o kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, v řadě z nich jde o zisk přímých míst – ať už se jedná o vodní slalom, moderní pětiboj nebo střelbu, kde máme i velmi silné zastoupení. Evropské šampionáty jsou další ozdobou této akce, která je navíc tak blízko i pro české příznivce. Těšíme se, že český tým bude mít v Polsku i mimořádnou podporu českých fanoušků,“ říká Martin Doktor, šéf české výpravy.

V této roli řeší s kolegy příjemnou starost. Výprava narostla až na 248 sportovců v celkem 27 sportech, čeští reprezentanti tak chybí jen ve dvou. „Máme zastoupení ve všech tradičních sportech, ale také v nových olympijských disciplínách, neolympijských sportech i těch, které se na velké multisportovní akci objevují úplně poprvé, jako jsou padel nebo teqball,“ dodává Doktor.

Závodit se bude i ve Vratislavi či Chořově

Centrum her bude v Krakově, kde bude pobývat i většina české výpravy. Další sporty se však odehrávají i ve vzdálenějších městech, jako například střelba ve Vratislavi, atletické mistrovství Evropy družstev v Chořově, letní skoky na lyžích v Zakopaném, synchronizované plavání v Osvětimi nebo skoky do vody v Řešově.

„Samozřejmě nás mrzí, že nebudeme mít tým na jednom místě. Ale třeba střelci to budou mít podobně na olympijských hrách v příštím roce, kdy se jejich soutěže odehrají v Chateauroux vzdáleném asi dvě hodiny od Paříže. Takže je to pro nás všechny i příprava na rok 2024. Ale vynasnažíme se udělat vše pro to, aby se jednotlivé sportovní týmy i na Evropských hrách cítily součástí olympijské výpravy,“ dodal Doktor.

