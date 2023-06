Začíná evropská olympiáda. Vlajkonoška půjde na zahájení až po kvalifikaci

Bude to sportovní svátek starého kontinentu, dalo by se říct evropská olympiáda. Třetí ročník Evropských her začne dnes večer slavnostním zahájením a v Krakově a dalších polských městech potrvá až do 2. července.

Iveta Miculyčová loni ovládla ME v Mnichově, letos je vlajkonoškou české výpravy na Evropských hrách | Foto: Se svolením Ivety Miculyčové