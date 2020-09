Překvapivé lídry táhne Marek Malý, kterému se daří na pálce i na nadhozu. V sezoně zaznamenal už 7 homerunů, což z něho dělá nejlepšího pálkaře. V nadhazovačském kruhu zase rozdal 176 strikeoutů a v této statistice je čtvrtým nejlepším.

I díky němu Sportclub 80 Chomutov vyhrál jako jediný tým dvacet zápasů a do semifinálových bojů postoupil z prvního místa. „Je to odměna za dobrý softball, který jsme předváděli. V útoku se nám dařilo obsazovat mety a dostávat soupeře pod tlak. Navíc si rozumíme s chytači ohledně volby nadhozů a v boxu se cítíme komfortně,“ prohlásil Malý.

Chomutov si do série o finále vybral pražské Tempo, které skončilo na čtvrtém místě s šestnácti výhrami. „Nečekalo by nás nic lehkého, ať bychom si vybrali kohokoli,“ dodal Malý.

Druhá dvojice

Druhou dvojici tvoří Hroši Havlíčkův Brod a Žraloci Ledenice. „Pokud chceme titul, a to my chceme, tak musíme porazit každého. S tím do série půjdeme. Budeme se chtít soustředit na sebe a na vlastní výkon a neřešit, kdo proti nám bude hrát,“ prohlásil Michal Holobrádek. Nadhazovač Hrochů předvedl 244 strikeoutů, což je nejvíc ze všech.

Havlíčkobrodský tým těží i z toho, že je před měsícem posílil David Mertl a Tomáš Klein z pražského Spektra. „Kluci nám pomohli, předvádějí skvělé výkony. Největší přínos mají hlavně jejich zkušenosti, které během zápasů předávají mladším,“ prohlásil Holobrádek. Série o finále začínají 19. září.