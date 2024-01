Tvrdý pád šampionky. Fabiána Bytyqi ztratila pás profesionální mistryně světa organizace WBC. Berlínská obhajoba titulu se dopadla pro českou boxerku s kosovskými kořeny dost krutě. Kromě první porážky v kariéře utrpěla drobná blondýnka vážné zranění.

Fabiánu Bytyqi připravila o neporazitelnost a sebrala jí pás šampionky atomové váhy domácí Němka Tinna Ruprechtová. Osmadvacetiletá ústecký rodačka prohrála 0:3 na body. Od konce třetího kola však boxovala se zlomenou očnicí, což její výkon výrazně ovlivnilo.

Bytyqi berlínskou obhajobu nezvládla. Pás světové šampionky po boji ztratila

„Ve třetím kole jsem dostala zásah hlavou do obličeje, okamžitě se mi proudem spustila krev z nosu a mě prolítlo hlavou, že ho mám zlomený. Věděla jsem, že je něco špatně, jen ne, že je to až tak špatné,“ popsala hvězda ženského profi ringu.

„Do čtvrtého kola jsem nastupovala s tím, že soupeřku proti sobě vidím dvakrát, a že to nějak přejde, že jsem jen otřesená. Ono se to však nelepšilo, ba naopak. Výsledkem je zlomená očnice a v pátek mě čeká operace,“ povzdechla si Bytyqi, která se boxem neuživí a má i civilní zaměstnání.

Andělská pěst, jak se Bytyqi přezdívá, držela světový pás prestižní organizace WBC od roku 2018, devět let nebyla poražena.

„Ne, tohle rozhodně není výmluva na prohraný zápas, ten je prostě prohraný. Jen je to pro mě vysvětlením toho, proč jsem nebyla úplně ve své kůži,“ zdůraznila.

Už myslí na odvetu

Její trenér Lukáš Konečný uznal, že Němka byla lepší. „Nebyl to špatný výkon, ale prostě to nestačilo. Byl to ale parádní výkon od obou holek, myslím, že se nemáme za co stydět,“ řekl někdejší světový šampion.

„Výsledek byl zasloužený. Respekt oběma holkám. Fabča prohru zvládla se vztyčenou hlavou a soupeřka měla také slova uznání. Myslím, že odveta může být naprosto odlišná,“ spřádá další plány kouč.

Nad odvetou už uvažuje i Bytyqi. Až se uzdraví, bude chtít vyzvat Ruprechtovou a pás si vzít zpátky. „Věřím, že se vrátím plná síly a nově nabité motivace do příprav na odvetu, kterou bych ráda zvládla ve stoprocentně zdravotním stavu,“ vzkázala sympatická bojovnice.