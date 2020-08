Jakobsen musel být přímo na místě oživován a poté byl transportován do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil operaci.

Třiadvacetiletý cyklista zůstává ve velmi vážném stavu. "Jde o vážné poranění hlavy, kvůli zlomeninám obou čelistí byly i problémy s intubací," uvedla pro server NazosiePL lékařka závodu Barbara Jerschinová. "Stále je ale naživu, je s námi a doufáme, že tento boj vyhraje.

Jakobsenův tým Deceuninck-Quick-Step později v tiskové zprávě uvedl, že první testy neodhalily poškození mozku nebo páteře. "Stav Fabia Jakobsena je vážný, ale v současné chvíli stabilní. Kvůli závažnosti svých vícečetných zranění zůstává v kómatu a v následujících dnech bude bedlivě sledován," stojí v prohlášení, ze kterého citoval zpravodajský server BBC.

Groenewegenovo počínání již odsoudila Mezinárodní cyklistická unie (UCI), který případ předala k projednání disciplinární komisi. Servítky si pak nebral Jakobsenův šéf Patrick Lefevere. "Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení," nechal se slyšet na konto jezdce, který byl dodatečně diskvalifikován z prvního místa. Vítězem byl následně vyhlášen Jakobsen.

K incidentu se vyjádřila i Groenewegenova stáj Jumbo-Visma: "Myslíme na Fabia Jakobsena a další osoby, které byly zaplateny do dnešního strašlivého pádu na závodě Kolem Polska - takové věci by se neměly stávat. Zároveň nabízíme naši upřímnou omluvu. Než učiníme další prohlášení, musíme celou situaci interně prodiskutovat."

K incidentu došlo přesně rok poté, co světem profesionální cyklistiky otřásla smrt Bjorga Lambrechta. Dvaadvacetiletý belgický cyklista, jenž byl považován za velký talent, loni během třetí etapy závodu Kolem Polska narazil do betonové propusti a svým zraněním následně podlehl. Jeho památku si peleton připomněl i před startem středeční etapy.