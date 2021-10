Jak se to seběhlo? Brady přihrál na svůj jubilejní touchdown Miku Evansovi (jejich Tampa Bay Buccaneers v neděli jasně porazili Chicago Bears), který si v návalu emocí neuvědomil památnost okamžiku a věnoval míč jistému fanouškovi v publiku. Ten měl dres s Evansovým číslem 13 a tím v hráčovi zřejmě vzbudil sympatie.

Šlo totiž o vskutku královský dar. Ezra Levine ze společnosti Collectible, specializující se na investice do cenných sportovních suvenýrů, totiž na sociální síti informoval, že míč z Bradyho 600. touchdownu bude mít hodnotu „minimálně 500 tisíc dolarů, ale spíš kolem 750 tisíc“. Tedy přes 16 milionů korun…

Přijde vám to jako nesmyslná částka? Tak už to v zámoří chodí. Míč, kterým Brady kdysi přihrál na svůj první touchdown v NFL, se letos vydražil v přepočtu za 9,5 milionu korun. „A míč z 600. touchdownu bude pravděpodobně cennější,“ odhadl Levine.

Rande s hvězdnou manželkou hvězdy?

To si samozřejmě okamžitě uvědomili i lidé z týmu Bukanýrů, stejně jako sám Brady. Klubový zaměstnanec se tak jal se šťastným fanouškem vyjednávat, zda by byl ochoten šišatou mičudu laskavě vrátit.

Otázka byla, co za to. Televizní komentátoři vtipkovali, že klub by zřejmě musel dotyčnému divákovi dát buď milion dolarů, nebo zařídit rande s Gisele Bündchen, fešnou modelkou a Bradyho manželkou.

The Bucs had to negotiate to get Brady’s 600th TD ball back from a fan ? pic.twitter.com/31WAjBJVfU — NFL on CBS ? (@NFLonCBS) October 24, 2021

„Váhal jsem,“ řekl pak zámořským médiím onen fanoušek, z něhož se vyklubal devětadvacetiletý Byron Kennedy, lékař z blízké nemocnice. Obměkčila ho však Bradyho prosba. „Věděl jsem, že pro Toma ten míč hodně znamená. Proto jsem ho nakonec vyměnil,“ uvedl Kennedy.

„Je to od něj vážně skvělé, že to udělal. Dáme mu helmu, pár podepsaných dresů nebo něco takového,“ pochválil pak nehamižného fanouška Brady. „Obvykle si moc věcí nenechávám, ale říkal jsem si, že tenhle míč by bylo dobré mít,“ dodala čtyřiačtyřicetiletá legenda amerického fotbalu.

Brady se nakonec Kennedymu odvděčil o poznání štědřeji – věnoval mu totiž jeden bitcoin (jeho hodnota se nyní pohybuje kolem 1,3 milionu korun, ovšem stoupá i padá velmi rychle). A to není všechno. Od floridského klubu dostal kromě dresů a helmy také poukázku na 1000 dolarů do fanshopu a především permanentky na zbytek aktuální sezony a celý příští ročník.

Mimochodem: Brady se ve zmíněném mači s Chicagem postaral i o dojemný moment, když se přiběhl pozdravit s mladým divákem, držícím transparent s nápisem „Tom Brady mi pomohl porazit rakovinu mozku“. Slavný veterán si s ním potřásl rukou a věnoval mu svou čepici.