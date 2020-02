Sen se ovšem stal realitou. Izraelský trenér českého národního týmu Ronen Ginzburg povolal k první fázi kvalifikace o mistrovství Evropy, které se koná příští rok, i talentovaného brněnského mladíka. „Splnilo se, o čem jsem snil jako malý kluk. Jde zatím o největší metu v mé kariéře. Říkal jsem si úplně wow, když jsem si ke všemu uvědomil, že tento tým před půl rokem zářil na mistrovství světa. Když mi to volal manažer reprezentace, ztratil jsem dech,“ popisuje okamžiky štěstí Farský.

Zatím je rodák ze Slaného součást čtrnáctičlenného výběru, který se v Nymburku připravuje na první dva kvalifikační duely. O nominaci na první zápas, který národní tým sehraje v pátek v Pardubicích proti Dánsku, rozhodne trenér zítra. „Jsem hodně napjatý, jestli se dostanu do nominace na utkání. Snažím se pro to udělat maximum,“ líčí Farský, jenž případně může dostat prostor také v následném pondělním klání v Litvě.

Benjamínek české reprezentace si zvyká na příslušnost mezi nejužší národní elitou. „Jsem z toho vyjukaný. Všechno je jiné než na srazech mládežnických reprezentací, hlavně daleko fyzicky náročnější,“ zmiňuje Farský.

Zkušení bardi ho ovšem z kolektivu nevystrkují. „Vidí, že jsem nováček, a snaží se mi hodně pomáhat a radit. Mohu za nimi kdykoli přijít, když potřebuji s něčím pomoct. Spolupráce funguje výborně,“ pochvaluje si dvacetiletý křídelník.

Začínající kvalifikace o Eurobasket bude pro českou reprezentaci specifická. Jedno z pořadatelských měst šampionátu v příštím roce bude i Praha a národní tým má účast na vrcholné evropské akci jistou. Zatímco soupeři národního týmu ve skupině Dánsko, Litva a Belgie zabojují o místenku, česká reprezentace body tak nutně nepotřebuje. „Určitě nemáme menší motivaci než ostatní. Spousta kluků ze současné nominace bojuje o místo v reprezentaci a chce se ukázat. Do úzkého kádru pro šampionát se nedostanou všichni,“ prohlašuje Farský.

Dvacetiletá opora mmcité1 Brno bývá označována za jeden z největších talentů českého basketbalu. „Beru to jako opravdový závazek a motivaci do další práce. Ale v podstatě to nic neznamená, pokud nedokážu oprávněnost takového označení na hřišti,“ přesvědčuje Farský.

Na jeho zdárný vývoj dohlíží přední český trenér Lubomír Růžička, jenž od tohoto ročníku koučuje brněnské basketbalisty. Hlavně kvůli němu Farský spojil svou budoucnost s jihomoravským klubem, kde v těchto dnech podepsal smlouvu na další dvě sezony. „Přijde mi, že díky němu dělám velké pokroky. Oceňuji jeho velmi osobní a individuální přístup a rozsáhlé zkušenosti z reprezentace nebo Nymburku. Radí mi, co mám dělat na hřišti i mimo něj,“ poodkrývá Farský.

V sezoně se mu daří, pyšní se bilancí jedenácti bodů na zápas, tým ovšem hraje jako na houpačce a pohybuje se na předposlední třetí příčce nadstavby A2. Poslední dva duely ovšem mmcité1 vyhrálo a drží se na dohled pozic zajišťující předkolo play-off. „Sezonu jsem si představoval úplně jinak, ale snad už se blýská na lepší časy a možná se konečně dáváme dohromady,“ doplňuje.

Radek Farský

Narozen: 11. dubna 1999 ve Slaném

Post: křídlo

Výška: 192 centimetrů

Průměr bodů na zápas v tomto ročníku NBL: 11

Současný klub: mmcité1 Basket Brno

Bývalý klub: USK Praha