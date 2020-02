Že basketbal nepatří na Kladensku k TOP sportům? Možná ne, ale to ještě neznamená, že na jeho odchovancích nemůže stát národní tým. Pro blížící se kvalifikaci na mistrovství Evropy si trenér Ronen Ginzburg vybral nejen osvědčeného Kladeňáka Vojtěcha Hrubana, jehož dokonce určil novým kapitánem, ale poprvé v kariéře ukázal také na velký talent ze Slaného – Radka Farského.

Radek Farský (vpravo) s Lukášem Stegbauerem v dresu Jindřichova Hradce. | Foto: Foto: Lukáš Šamal

Hruban byl pro Gizburga po odchodu Pavla Pumprly jasnou volbou. "Přirozeně to vyšlo na něj, shodli jsme se snadno. Žádné spory. Nikdy ho neslyšíte si stěžovat nebo že by snad nepřijel, že by byl unavený, je vždy na sto procent oddaný národnímu týmu," ocenil Ronem Ginzburg oporu Nymburka, která vyrůstala v Kladně.