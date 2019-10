Pětiletý hnědý valach Dominique byl favoritem 99. ročníku Ceny prezidenta republiky. V supervytrvaleckém dostihu na 3200 metrů v Areně Praha tuto roli potvrdil a vyhrál před dotírající klisnou Ile Jones.

99. Cena prezidenta republiky | Foto: Tomáš Bernat

Svěřenec trenéra Pavla Tůmy ze stáje dr. Charvát měl v sedle žokeje Jan Vernera. Tato trojice tak na závodišti ve Velké Chuchli obhájila loňský triumf s Be Masterem. „Kdybych měl srovnat obě vítězství, bylo by to dost obtížné. Loni jsem si vytvořil dobrou pozici a pak zaútočil,“ říkal Pavel Verner.