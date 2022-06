Fenerbahce potvrdilo odchod Veselého. Český basketbalista míří do Barcelony

ČTK

Fenerbahce Istanbul oficiálně oznámilo odchod basketbalisty Jana Veselého, který strávil v klubu osm let. Český pivot má namířeno do Barcelony, kde by měl podepsat tříletou smlouvu. V katalánském celku se podle všeho potká s Tomášem Satoranským, který se do svého bývalého působiště má vrátit po šesti letech z NBA.

Basketbalista Jan Veselý. | Foto: ČTK