Změnila se vaše pozice od podzimu, kdy se volby kvůli pandemii neuskutečnily?

Byl jsem v kontaktu se svazy a předkládal jim svou vizi. Natočil jsem video a vytvořil webové stránky. Delegáty a média jsem v dopise seznámil s problémy volby a naznačil, jakým směrem bych chtěl vést ČOV.

Co říkáte tomu, jak má hlasování proběhnout?

Čekal jsem, že budou na jaře a počká se na řádné plénum, které by připustilo diskusi a dalo mi šanci oslovit všechny delegáty. Takto ale pan Kejval zneužil nouzový stav. Přitom v jeho nové podobě jsou povolená zasedání valných hromad nad deset účastníků. Nic mu nebrání, aby svolal plénum, a volba by byla nezpochybnitelná. Jenže nepřipouští, že by k volbám mohlo dojít jinou formou.

Senát se zabývá cestami ministerských úředníků na sportovní akce, na nichž je hostil ČOV, probíhá soud s šéfem České unie sportu, vyšetřování fotbalového bosse a šéf sportovní agentury šlápl vedle účastí na nepovolené oslavě. Zapadá volba do tohoto koloritu?

Nevím, jestli panu Kejvalovi stojí za to, že víří další emoce. Já bych rozbouřené vody chtěl zklidnit. Přizval bych opozici a bavil se o sporných tématech. Jenže na tohle on nikdy nepřistoupil. Kdo se o tom pokusil mluvit, dostal se na černou listinu.

Cítíte od volitelů podporu?

Není problém s komorou svazů olympijských sportů. Znám jejich názory a vážím si jich, i když řeknou, že budou volit stávajícího předsedu. Druhá komora je ale složená z malých organizací a nesportovních svazů a na všechny nemám kontakty. Opakovaně jsem o ně žádal generálního sekretáře pana Graclíka, ale bez úspěchu. Prý kvůli ochraně osobnosti. V tom jsem jako protikandidát v nevýhodě.

Problematické se ukazují stanovy Českého olympijského výboru.

Po jejich změně volám šest let. Pan Kejval minulý týden před médii prohlásil, že stanovy zdědil po svých předchůdcích. To je ale lež. Asi před pěti lety byly zásadně předělané. To si každý může dohledat. Předpokládá, že díky stanovám zvítězí, ale bojuje proti nim spousta lidí včetně České unie sportu.

Jiří Kejval však, že půjde o jakési parlamentní volby.

Ty se konají v souladu se zákonem, ale tahle volba je naprosto nedemokratická. Boj ale nevzdávám a jen čas ukáže, že vše, co se děje, je proti pravidlům. Ohrožuje to nejen ČOV, ale i celý český sport. Nechápu, jak někdo může riskovat jen kvůli své ješitnosti.

Jak byste si představoval sebe ve vedení ČOV?

Jsem přesvědčený, že ve sportu přišel čas ukázat morální vlastnosti. Věřím, že lidí, kteří takto uvažují, bude víc a víc.