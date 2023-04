Takovou porci basketbalové krásy zažila pražská hala Královka naposledy v roce 2015. Tehdy v Praze ze čtyř nejlepších družstev Evropy vyšel vítězně domácí domácí USK Praha. Jak dopadne Final Four Euroligy o nadcházejícím víkendu?

Basketbalistky pražského USK chtějí v domácím prostředí ovládnout Final Four Euroligy | Foto: uskbasket.cz/Pavel Tajovský

Hvězdami domácím celku jsou Američanky Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová, skvěle hrají i Britka Temi Fágbénléová, Teja Oblaková ze Slovinska a v neposlední řadě opory reprezentace Tereza Vyoralová a Veronika Voráčková.

Pražanky se v pátečním semifinále utkají s tureckým celkem CBK Mersin, který okupuje přední místa tamní ligy. Možná ještě silnější je další celek z Malé Asie a papírový favorit Fenerbahce Istanbul, který v druhém semifinále změří síly s italským týmem Familia Schio.

Obžaloba premiéra Fialy a politiků: Příště už si sportovce do paláce nepozvete

Jediným celkem, který soutěž vyhrál, je USK. Mersin a Schio jsou dokonce ve Final Four nováčky. Není bez zajímavosti, že v sestavě domácích je jedna hráčka, která pamatuje triumf před osmi roky.

Tereza Vyoralová tak má šanci vyhrát podruhé. „Final Four je zážitek, na který se nezapomíná, i když to je docela dlouho,“ řekla pro web cz.basketball hráčka, která byla v době triumfu USK benjamínkem do finálových bojů nezasáhla.

Final Four na Královce



Pátek 14. 4.

Semifinále

15.00: Fenerbahce - Schio

18.00: USK - Mersin



Neděle 16. 4.

17.00: O 3. místo

20.00: Finále

Teď se na palubovce určitě objeví. „Tlak domácího prostředí nevnímám. Hraje se mi lépe, když přijde plná hala,“ uvedla devětadvacetiletá hráčka národního týmu.

Kariéry obou amerických posil USK jsou vzácně propojené. V Praze se potkaly v roce 2019, kdy se u Vltavy objevila Jonesová. Thomasová do české metropole dorazila ještě o rok dřív a obě jsou ve střední Evropě nadmíru spokojené.

„Je skvělé hrát na domácí palubovce a v domovské Praze. Ono samo o sobě hrát Final Four je vzrušující, ale když to bude před našimi fanoušky, tak je to ještě lepší. Doufám, že to pro nás bude výhoda,“ vykládala nadšeně sedmadvacetiletá pivotka Jonesová.

Rusové na olympiádě? Ať Češi závodí bez národních dresů a hymny, navrhuje Hašek

„Mersin se za dva roky prakticky kompletně změnil. Mají hodně skvělých hráček, ale i my máme řadu hvězd, takže se jich nebojíme. Ve Final Four jsme pro to, abychom odvedly nejlepší výkon, a přesně to uděláme,“ nechala se slyšet jedenatřicetiletá Thomasová.

Podle Teji Oblakové je jasným cílem USK postup do finále. „Pak už to je o jednom zápase, kde se může stát cokoliv. Oproti loňsku chceme určitě medaili,“ přála si a připomněla loňské čtvrté místo.

Turecké týmy plné hvězd

Hlavní slovo má bude míst tradičně velezkušená trenérka Natálie Hejková. Ta přišla k týmu v listopadu 2012 a jejím největším úspěchem je už zmíněné euroligové prvenství v roce 2015 na domácí palubovce.

„Denně se v kanceláři divám na fotku z roku 2015. Jsou to krásné vzpomínky… Každý, s kým se o Final Four bavím, se mě ptá, jestli zase vyhrajeme, když je to doma. Je to ale přeci jen jiná situace. Teď nás počítají mezi favority, ale tehdy jsme byly tým totálních outsiderů a dokázaly jsme toho využít,“ zavzpomíná trenérka, která před pár dny oslavila devětašedesáté narozeniny.

Vémola před návratem: Na nervozitu je pozdě. V kleci se nechce dlouho zdržet

Při otázce na největšího adepta na vítězství ani na chvilku nezaváhá a jmenuje družstvo Fenerbahce, které bude mít v hale skvělou podporu. „Přijedou je povzbudit krajané, navíc dokoupily další hvězdy, takže jsou ještě silnější,“ pokyvuje hlavou.

„Finále by to bylo krásné, ale před námi ještě stojí Mersin, který přivezl do Prahy také výběr plný hvězd a v poslední době hrál velmi dobře. Jsme připravené a uvidí se, kdo s koho,“ dodala Hejková.