Čekání na medaili se opět prodloužilo. Basketbalistky USK Praha nevyužily výhody dokonale známého prostředí na Královce a stejně jako loni skončily ve Final Four Euroligy čtvrté. Naposledy se radovaly z medaile v roce 2019, kdy vybojovaly bronz. Už jen ve vzpomínkách zůstává triumf, na nějž Pražany dosáhly o čtyři roky dřív na domácí palubovce.

Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková | Foto: CPA

Vyprodaná hala hnala pražský tým v pátečním semifinále proti CBK Mersin. Jenže jakoby na ně v klání proti tureckému celku dolehl tlak. Soupeř byl uvolněnější a USK se nedařilo v ofenzivě. Hráčky se na rozdíl od protivníka neprosazovaly střelecky a výsledkem byla dvacetibodová prohra.

„Jsme naštvané, což je po domácí porážce normální,“ neskrývala zklamání jedna z opor USK Španělka María Condeová. „Byly mentálně i fyzicky lépe připravené a my je nedokázaly zastavit. Hrály lepší basketbal.“

Favorit turnaje Fenerbahce Istanbul vyřadil ve druhém semifinále Schio, a s ním USK bojoval o bronz. V nedělním duelu se však brzy ukázalo, že s psychikou jsou na tom po pátku lépe hráčky italského celku. Bylo to znát hlavně na střelbě, která se od prvního zápasu Final Four o moc nezlepšila.

USK mělo smůlu. Euroligový bronz unikl trojkou s klaksonem

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se sice v dalším průběhu souboje o třetí místo zlepšily, dotahovaly, ale doplácely na neproměňování střel. V úplné závěru sice dvakrát vyrovnaly, ale když litevská pivotka Egle Sventoraite v poslední vteřině střelou za tři body o desku rozhodla zápas, rozhostil se v zaplněné Královce smutek.

Čišel z celého týmu, hlavně proto, že cítil křivdu. Před rozhodující trefou se totiž nikomu nelíbil zákrok na Valériane Vukosavljevičovou. „Strašně to bolí, protože si myslím, že jsme byly poškozené a rozhodčí měly písknout faul na Vukosavljevičovou,“ nechala se slyšet Tereza Vyoralová. „Byl to zápas o bojovnosti. Daly jsme do toho poslední síly…“

Naštvaná jako nikdy v kariéře

Natália Hejková přiznala, že je naštvaná jako nikdy kariéře. „Myslím si, že jsme si zasloužily vyhrát. Soupeř ale dostal totálně dar. Až takhle dobrý hostitel jsme nechtěli být. Hráčka, která faulovala, se dokonce omlouvala. Co ale z toho? Za to si nekoupíme ani zlaté prase,“ láteřila koučka.

Hráčkám USK se zápasy o bronz nedaří zvládnout. Neuspěly v nich už počtvrté ze šesti startů. „Podle mě to je už začarované. Buď se vyzraňujeme, nebo se vyzraňujeme a ještě přijde takovýto zápas. Už by bylo na čase, aby se to otočilo. Asi budeme potřebovat exorcistu,“ ulevila si Hejková.

Své si řekla i kapitánka Teja Oblaková. „Je mi to líto i kvůli lidem, kteří přišli. Měly jsme letos problémy, že byl pořád někdo zraněný. Nebylo to jednoduché, ale pak jsme byly rády, že hrajeme Final Four doma,“ líčila slovinská rozehrávačka.

„Myslely jsme, že půjdeme do finále. Bohužel to nakonec dopadlo dvěma prohranými zápasy,“ dodala nevesele setra fotbalového brankáře Jana Oblaka z Atlética Madrid.