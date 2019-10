V základní nominaci bylo přes 700 trenérů z různých sportovních odvětví. Následoval výběr 32 kandidátů a poté vznikla semifinálová TOP 16. Za ní vyrazil štáb projektu, který absolvoval mnoho cest a zajímavých návštěv s mořem zážitků. S každým trenérem se v průběhu třech měsíců seznámil, pogratuloval mu k postupu a zúčastnil se tréninku s dětmi.

„Na základě získaných poznatků jsme vybírali osmičku pro finále. Letos to bylo opravdu těžké rozhodování,” uvedl Petr Rydl, zakladatel a organizátor Díky, trenére. S výběrem pomohla i finálová porota, v níž zasedne například Marian Jelínek, Natália Hejková a jako již tradičně i loňský vítěz, tentokrát jde o Lukáše Nováka.

Ve finále čekají na trenéry nabité tribuny s jejich příznivci a bouřlivé prostředí. V něm každý v osmiminutové ukázce naznačí své umění. Ostatní uvidí, jak své svěřence vede, aby je sportování bavilo. Čtyři, kterým to půjde nejlépe a zaujmou diváky i porotu, postoupí do užšího finále.

Dorazí Kohák, zahraje Slza

V něm se utkají ve třech speciálních soutěžích v týmu s dětmi, které si vylosují z kolektivu soupeřů. Nejlepší z nich se stane Trenérem mládeže 2019. Novinkou letošního finále je, že každý z TOP 8 obdrží finanční odměnu, finálová čtyřka si to rozdá o ceny za 140 tisíc korun.

Během Dne trenérů mládeže vystoupí kapela Slza, na autogramiádu dorazí Jakub Kohák a diváci budou mít šanci vyhrát vouchery do sportovního obchodu.

Hlavní myšlenkou celého projektu je, aby byla široká veřejnost seznámena s obětavými lidmi, kteří většinou bez nároku na odměnu, vychovávají děti k pravidelnému sportování a mnohé i k vrcholovým výkonům.

TOP 8 (řazeno abecedně podle příjmení)



Karel Handlíř – TJ Lokomotiva Krnoc (šachy)

Pohled organizátorů: „Poznali jsme trenéra, který má v Krnově větší mládežnickou základnu než třeba hokej nebo fotbal.“



Tomáš Hruška – Královští Sokoli Hradec Králové (basketbal)

Pohled organizátorů: „Ukázal, jak přilákat ke sportu co nejvíce dětí. Přesně tak vypadají tréninky, z nichž se nechce nikomu domů. Dětem ani trenérovi.“



Olga Kepková – Rebels O.K. Řevnice (Rope Skipping)

Pohled organizátorů: „V Řevnicích snad již vyhráli vše co mohli, tak co ještě titul Trenér mládeže 2019? Věříme, že se divákům bude ukázka trénování líbit, tak jako nám.“



Markéta Osičková – TJ Astra Zahradní město (badminton)

Pohled organizátorů: „Správná trenérka, která je badmintonovou patriotkou, jíž záleží na svěřencích, ale také na výchově dalších trenérů.“



Jiří Robovský – TJ Sokol Kolín (atletika)

Pohled organizátorů: „V kolínské atletice razí filozofii dvou cest. První je taková, aby jeho svěřence sport především bavil. Druhá je ta profesionální, kdy jde především o samostatnost a o soustředění.“



Libor Trojan – FK Jinočany (fotbal)

Pohled organizátorů: „Když vidíte, s jakým zanícením trenér fotbalu připravuje svoje svěřence, řeknete si stejně jako my: Chtěli bychom být mezi nimi.“



David Vinš – HC Vimperk (lední hokej)

Pohled organizátorů: „David svým trenérským přístupem dokáže děti na ledě strhnout k výkonům i při tréninku. Jak sám říká, rád razí při trénování metodu „cukr-bič-cukr“.“



Petr Zeman – Orli Choceň (baseball)

Pohled organizátorů: „Správný trenér, který se zapojí do každého cvičení s dětmi. Jeden z tréninků, ze kterého se nám nechtělo odjíždět.”