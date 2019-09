Čísla hovoří jasně. Prskavec je v čele průběžného pořadí seriálu (po třetím místě z minulého víkendu má náskok 21 bodů před druhým Peterem Kauzerem ze Slovinska). V případě solidní jízdy by se obhájce prvenství asi měl udržet na čele, ale… Za výhru ve finále se dává 120 bodů (tedy dvojnásobek).

„Hlavně abych se dostal do finále. Pak už to bude nadějné,“ zmínil Prskavec. Jeho letošní bilance ho opravňuje k optimismu. Ve třech ze čtyř pohárových závodů stál na stupních vítězů, jen v Bratislavě byl čtvrtý. Šanci na triumf má také Vít Přindiš. Muž, který letos slavil evropský titul, se ve Světovém poháru vyšvihl na třetí místo.

„Kdyby mi po Londýně někdo řekl, že se dostanu do boje o celkové umístění, tak bych mu nevěřil,“ připomněl Přindiš svůj nezdar z úvodu sezony, kdy obsadil 38. příčku. „Myslím, že na Jířu to ani náhodou nebude stačit. On tady jezdí perfektně. Budu rád i za třetí místo,“ dodal předloňský vítěz seriálu.

Další lákadla víkendu na kanálu v Troji? Třeba výkon Amálie Hilgertové, jež letos vyhrála seniorské ME a získala světový titul v kategorii do 23 let. „Už jsem dost unavená, sezona je pro mě dlouhá. Je těžké to udržet hlavou, když nejdůležitější akce jsou na konci. Ráda bych zakončila úspěšnou sezonu dalšími úspěšnými závody. Snad to vydržím,“ uvedla čerstvě dvaadvacetiletá kajakářka.

Kajakkros jako odreagování

Fanoušci se mohou těšit také na závěr víkendového programu, v neděli se uskuteční atraktivní mistrovství světa v kajakkrosu. „Beru to jako odreagování,“ řekla bronzová medailista z MS v kajakkrosu v roce 2017. V kvalifikaci skončila třetí těsně před krajankou Veronikou Vojtovou.

Podobný přístup ke kajakkrosu má Přindiš. „Netrénoval jsem na to, ale připravil jsem se na to materiálně. Je fajn, že je to až v neděli a nebude to kolidovat se slalomem,“ řekl. Z českých reprezentantů se na kajakkros chystá ještě Vavřinec Hradilek, předloňský mistr světa v této disciplíně.

Program v Troji



Pátek 6. září - kvalifikace

9.00 - 12.45: C1 muži, K1 ženy

13.45 - 17.45: C1 ženy, K1 muži



Sobota 7. září - semifinále

09.00 - 11.05: C1 muži, K1 ženy



Sobota 7. září - finále

12.00 - 13.15: C1 muži, K1 ženy

13.50 - 14.09: C2 mix



Neděle 8. září - semifinále

09:00 - 11.25: C1 ženy, K1 muži



Neděle 8. září - finále

12.00 - 13.15: C1 ženy, K1 muži



17.30 kajakkros