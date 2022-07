„Sama moc nevím, co se stalo. Myslela jsem si, že jsem zabrala o loď pádlem, a proto mi vyklouzlo. Z videa ale trenér usoudil, že jsem ho prostě zahodila. Ono to tak z videa vypadalo. Nedokážu to popsat, chtěla jsem si přehodit pádlo a najednou bylo pryč,“ kroutila hlavou.

Svátek v Augsburgu. Čeští vodní slalomáři už přispěli k oslavě jedním vavřínem

„Zajet protivodu bez pádla se nepovedlo, a tak jsem se modlila, abych se nezvrhla. Hrozilo nebezpečí, že bych mohla z lodi a vykrysit (opustit loď – pozn.red.), protože eskymáka bez pádla neumím,“ vykládala závodnice Dukly Brandýs nad Labem.

Oprava byla s přehledem

Nakonec se jí pádlo do rukou vrátilo, což fanoušci kvitovali potleskem. „Takové situace mám nejradši. Vždycky udělám něco, co by nikdo nečekal, a diváci mě odmění. Ale bylo to příjemné, jsem ráda, že si užili a bojovali se mnou o přežití,“ pokračovala s úsměvem.

Nejdřív jí ale úplně do smíchu nebylo… „Ne, já to trochu tušila. Nejelo se mi úplně dobře a i kdyby se mi tohle nestalo, nejspíš by to na postup nestačilo,“ přemítala bronzová medailistka z letošního mistrovství Evropy, vítězka červnového závodu světového poháru v Troji.

Zlatá obhajoba české hlídky. Kanoistky jsou ve slalomu opět mistryněmi světa

Oprava už proběhla bez nervů. „Spíš to bylo psychické drama se zkoncentrovat na jízdu. Nervy pracovaly, nechtěla jsem skončit v kvalifikaci, to bylo by mi hrozně líto. Spíš jsem byla nervózní a bojovala před startem sama se sebou. Pak už jsem to sjela. Ne úplně dokonale, ale to opravdu nevadí, hlavně, že jsem v semifinále,“ líčila čtyřiadvacetiletá Tereza Fišerová s úlevou v hlase.

Teď už bude myslet na další program. I proto, že němečtí fanoušci v sobotu a v neděli zaplní tribuny do posledního místečka a vytvoří báječnou atmosféru. „Ani si neumím představit, kolik má přijít lidí. Myslím, že mě mezi nim úplně neuvidíte. Zavřu se do závodnického stanu a budu soustředit. Je o mně známo, že nejsem úplně kontaktní typ. Spíš takový introvert, ale na víkend se hrozně těším.“