Postup na druhý pokus. Fišerová: Chtěla jsem přehodit pádlo a najednou bylo pryč

Jak jste svou jízdu viděla?

Od shora dolů to nebylo úplně dokonalý. Klouzalo to, některé pasáže byly lepší, ale některé byly totální propadák. Byla to taková jízda, kdy jsem si ve tři čtvrti trati říkala, že bych raději vystoupila… Naštěstí tady ale jsou úžasní diváci, a to mě motivovalo. Jenže čím víc jsem se snažila, tím přicházely další chyby.

Byla trať moc těžká?

Je náročnější fyzicky i na techniku, ale v půlce jsem vytuhla a už se to se mnou vezlo. Pak jsem to nezvládala, chyběla síla, převládalo zklamání, věděla jsem, že si vezu dva doteky…

Dá říci, že vám to dneska nesedlo?

Ráda bych na to řekla něco kloudného, ale sama nevím. Musela bych hádat a říkat něco, co není třeba úplně pravda. Myslím, že to bylo víc věcí najednou, a proto to dneska úplně nejelo. Před startem jsem se cítila dobře, ani jsem nebyla nervózní. Těšila jsem se, v tom bych chybu nehledala. Možná se projevila nějaká únava nebo něco jiného.

Svátek v Augsburgu. Čeští vodní slalomáři už přispěli k oslavě jedním vavřínem

Čekají vás další starty, dá se z neúspěchu v kajaku vzít poučení?

Musíme se s trenérem podívat na video. Teď nás to bude mrzet, ale začnu se soustředit se na nadcházející závody. Bude to zase něco jiného a nového. V kánoi mám větší šanci na úspěch než na kajaku. Doufám, že se na zítřek dobře vyspím