V Liptovském Mikuláši ale na K1 nečekaně ovládla už čtvrteční kvalifikaci. Ve finále se před ní musela sklonit i úřadující seniorská mistryně Evropy Amálie Hilgertová, jež i vinou dvou doteků branek skončila čtvrtá.

Závod juniorek vyhrála Kateřina Beková před Antonií Galuškovou. Absolutní triumf překazila českým nadějím Italka Francesca Malagutiová, jež odsunula na čtvrté místo Lucii Nesnídalovou. V závodě juniorských kanoistů skončil Martin Kratochvíl druhý před Adamem Králem, předčil je jen suverénní Francouz Yohann Senechault.

V kategorii do 23 let byl Václav Chaloupka čtvrtý.

Muži do 23 let:

C1: 1. Gestin (Fr.) 93,81 (0 tr. sekund), …4. Chaloupka -0,25 (0), 7. Heger (oba ČR) -4,91 (0).



Ženy do 23 let:

K1: 1. Fišerová 99,17 (0), …4. A. Hilgertová -4,28 (4), 10. Satková (všechny ČR) -14,51 (6).



Junioři:

C1: 1. Senechault (Fr.) 97,75 (0), 2. Kratochvíl -4,79 (0), 3. Král -6,57 (2), …v semifinále 17. K. Lhota (všichni ČR).



Juniorky:

K1: 1. Beková 105,84 (2), 2. Galušková -1,59 (2), …4. Nesnídalová (všechny ČR) -2,11 (2).