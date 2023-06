/FOTOGALERIE/ Až při závěrečném dnu světového poháru ve vodním slalomu v pražské Troji vykouzlila Tereza Fišerová na tváři úsměv. V pátek byla osmá v kajaku, v sobotu se do finále singlířek vůbec neprobojovala. Až na konci víkendu se prosadila v nové olympijské disciplíně kayakcrossu. Druhá česká reprezentantka Amálie Hilgertová vypadla ve čtvrtfinále.

Vít Přindiš se mezi nejlepší v kayakcrossu neprobojoval. | Foto: Kanoe.cz

Pětadvacetileté obojživelnici Fišerové se v kontaktní disciplíně dařily starty. Do finále došla bez větších problémů. V něm si vedla skvěle, nebyla daleko od triumfu, ale v posledních metrech podlehla Britce Kimberley Woodsové. Druhá pozice patří Češce i v průběžném pořadí SP v kayakcrossu.

„Mrzí mě, že to neklaplo na zlato, ale bojovala jsem až do poslední chvíle. Až po válečku bylo jasné, že Kim je tam, a tak jsem se jen ohlídla, abych viděla, že dojedu na druhé pozici. Myslím, že po dlouhém programu je to skvělý výsledek,“ usmála se závodnice Dukly Brandýs nad Labem, která loni v kategorii C1 ovládla celkové pořadí SP.

Kayakcross bojovnici sedí

„Myslím, že to byl boj už od první jízdy. Jsem nesmírně vděčná, že jsem to dotáhla až na stříbrnou placku. Při poslední jízdě jsem věděla, že dvě holky neprojely branku, tak jsem si řekla, že to zkusím. Bohužel jsem místo vody zabrala o loď Kim,“ litovala.

Je však ráda, že má medaili. „Jsem šťastná, že jsem se po dlouhé době dostala do finále. Placka mě těší o to víc, že se povedla doma. Kayakcross mám moc ráda. Jsem bojovnější typ a ono je to pak na vodě i vidět,“ usmívala se stříbrná medailistka.

Závod mužů v kayakcrossu ovládl Švýcar Dimitri Marx. Vít Přindiš, který v pátek v individuálním kajakářském závodě vybojoval druhou příčku za Jiřím Prskavcem, prohrál těsný souboj o semifinále. O pořadí rozhodovala cílová fotografie, ale prokázala, že cílem projel o zlomek dřív Němec Noah Regge.