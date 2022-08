„Pocity jsou úžasné. Je to neuvěřitelné. Jak jsem dojela do cíle, tak jsem ani nedoufala,že by ten čas mohl na medaili stačit, ale stačil,“ radovala se Fišerová ze třetího místa.

„Jízda bych neřekla, že byla dokonalá. Byly tam chybičky, ale poprala jsem se s tím dobře a jsem spokojená, jak jsem to ustála, protože před jízdou jsem byla nervózní,“ přiznala Fišerová, která na vítězku Australanku Jessicu Foxovou ztratila 2,43 vteřin.

Kros na vodě? Někdy teče krev. Díky fotbalu se střetů nebojím, říká Fišerová

„Já se snažím moc nevázat se na to, že v celkovém Světovém poháru to mám rozjeté až velmi dobře,“ popisovala Fišerová, která se letos se světovou špičkou na kajaku poměřuje poprvé a takový výsledek od sebe nečekala.

Ve finále se představil také olympijský vítěz Prskavec a mistr světa ze zdejší francouzské trati Ondřej Tunka. Ani jednomu se však finálová jízda nevydařila podle představ. Prvně jmenovaný dojel pátý, Tunka skončil sedmý.

Prskavec zvýšil náskok v čele celkového pořadí

„Tady nejde jet furt stejně, člověk jede spíš tu trať a ne ten plán, protože ta voda se tady nějakým způsobem mění a musí se na to reagovat,“ popisoval Prskavec v souvislosti s nejrychlejším časem, který předvedl v semifinále.

„Myslím, že ta trať byla pro mě super. Věřil jsem si na to. Teď ve finále jsem asi jel přesně to, co jsem chtěl, myslím si, že mi to odsýpalo, byl jsem spokojený, když jsem jel do cíle. Bohužel jsem se někde asi musel dotknout, o tom úplně nevím,“ pokračoval Prskavec, který v cíli o penalizaci, která ho stála vítězství, nevěděl.

Slalomářská Mekka. Slyšel jsem hukot a bál se vyjít ze stanu, culil se Přindiš

„Páté místo je tady pro mě asi dobrý výsledek, vlastně za poslední tři závody jsem tady vždycky pátý se šťouchem, takže asi mi to tady patří,“ dodal s úsměvem.

I přesto ale Prskavec se 197 body stále drží vedení v celkovém pořadí SP. „Já jsem si teď zvýšil náskok, protože většina konkurentů, kteří jedou o celkové pořadí, nebyla vůbec ve finále. Dalo se samozřejmě nahnat víc, ale i to páté místo mi přineslo další výhodu,“vysvětluje Prskavec.

Třetí se udržel Vít Přindiš, který bohužel nezvládl semifinále. Tunka je celkově pátý. V neděli jsou na programu kanoistů a vyvrcholí klání v Extreme Kayaku. Seriál SP vyvrcholí za týden v španělské Seu, kde se pojede finálový závod.