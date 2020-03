Jak se v době koronaviru udržet v kondici? Sledujte novou rubriku Deníku CVIČ DOMA!

V místním fitcentru pořádá tématické „hardcore tréninky“, je oporou ženského basketbalového týmu a učí tělocvik na jedné ze základních škol. Současná situace pro ni znamená šok. Ten mírní nejen sobě díky sociální síti Instagram. Živě začala pořádat hromadná cvičení a zájemkyní má dost. „Pořád se s tím nějak sžívám. Fitko je můj druhý domov a je to obrovská změna proti běžnému životu,“ přiznává Petra.

Na řadu tak přišlo vaření, pečení, čtení, spánek i další netradiční kratochvíle. Na Instagramu petule_valent nově najdete od pondělí do čtvrtka vždy od 18 hodin každodenní online cvičení. Prostě na zabití nudy, vše je samozřejmě zdarma.

„Věděla jsem, že to hodně lidí ocení, mé klientky obzvlášť, protože ví, jaký jsem blázen,“ usmívá se rodačka ze Šumperka. „Je to naprosto jednoduché. Lidé mě mohou začít sledovat, poté se jen připojí k živému vysílání a mohou se mnou cvičit,“ popisuje.

Přítel s ní trénovat nechce

„Ohlasy jsou super, jsem z toho nadšená, i když diváci vidí pouze mě, já je ne,“ směje se Petra.

Když budete mít štěstí, možná v přímém přenosu zahlédnete také bývalého hokejistu Šumperka, Přerova či Prostějova Martina Novotného. Také současný obránce extraligového Zlína je rodilým Šumperákem. S přítelkyní ale prý moc trénovat nechce.

„Já ho lanařím pořád, ať jde se mnou cvičit. Ale on nechce. Takže to většinou vypadá tak, že odcvičím já a on jde až po mně,“ práskla sportovkyně. „Hrozně ráda s ním cvičím, ale doma to není možné, když máme odlišné cíle. Občas spolu cvičíme ve fitku, ale to se stane tak třikrát za rok,“ dodala Petra s úsměvem.

Paradoxem je, že normálně není zrovna fanynkou cvičení přes internet. „Trápí mě dnešní doba, kdy si všichni myslí, že trénovat není těžké a může to dělat každý, když se podívá na pár videí na YouTube. Tím znehodnocují naši práci, jelikož je to proces neustálého učení. I já se pořád učím,“ uzavřela Petra Valentová.