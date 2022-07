„Tým šlapal, jak měl, dotáhli jsme to do finále, kde jsme si to rozdali s Amerikou. Slyšeli jsme, že to bude jednoznačné finále, ale nakonec jsme dokázali vzdorovat, chyběl jen kousek,“ řekl po duelu o zlato obránce Patrik Šebek.

Češi prohráli s domácím celkem velmi těsně 1:2 po prodloužení, Američané získali čtvrté zlato na pátém turnaji inline hokejistů na Světových hrách. Svědčí to o jejich převaze, tentokrát ale měli namále.

Vyměnila Paříž za Prahu. Teď chce Serme uspět na olympiádě neolympijských sportů

„Jsme šťastní, medaile je výborná. A sehrát takové finále s Američany, takhle silnými, je velký úspěch. Jsou to hráči, kteří se inline hokejem živí. My jsme z půlky inlinoví hobíci, jsme hokejisté. Také máme kluky, kteří se tím živí, ale pro nás je to pořád v Česku amatérský sport. Oni to hrají úplně jinak než my,“ poukázal český kapitán Petr Kafka.

Jakkoli jsou Světové hry z hlediska sledovanosti tak trochu ve stínu populárnějších sportovních veleakcí, pro zástupce méně známých či rozšířených disciplín jde o možnost předvést se na vrcholném fóru a okusit „skoroolympijskou“ atmosféru.

Přes 3600 sportovců v akci

„Mně se tady strašně líbilo, organizace všeho byla na velké úrovni. S hrami v Kolumbii před osmi lety se to nedá srovnat. Tady jsme se potkávali všichni sportovci, fandili si, bylo to super,“ pochvaloval si Kafka, jehož tým ve finále z publika hnal skoro celý zbytek české výpravy.

Podobně to vidí i zástupci florbalu, který se už delší dobu snaží proniknout do olympijského výběru. Zatím marně, ale kdo ví? V Birminghamu si alespoň vyzkoušeli netradiční formát se třetina jen na patnáct minut a omezenou soupiskou. V duelu o bronz Češi přehráli Lotyšsko, když v semifinále nestačili na Švédy. Navázali tak na „placku“ z loňského mistrovství světa.

Florbal dřív? Za nás to bylo o život, šli jsme se pozabíjet, vzpomíná Fridrich

„Pocity jsou rozhodně krásné. Už jsme si je zažili loni při mistrovství světa a přijeli jsme sem s cílem získat další medaili. Bohužel nám nevyšly duely s Finskem a Švédskem, ale dneska jsme důležitý zápas zvládli. Podle mého šlo o náš nejlepší výkon za celý turnaj. Bronz je na začátku nového cyklu a pod vedením obměněného realizačního týmu super,“ řekl gólman Lukáš Bauer.

Letošní Světové hry budou trvat do 17. července, kromě výše zmíněných inline hokejistů a florbalistů na nich vybojoval medaili pro českou výpravu rovněž stříbrný Jaroslav Lorenc v bowlingu. Akce se celkem účastní 3633 sportovců (88 z tuzemska) a závodí ve třiceti různých sportech.