“S ohledem na přesun loňského mistrovství se můžeme těšit na druhý šampionát v období ani ne jednoho roku. Oceňuji švýcarský přístup, je vidět, že organizátoři mají za cíl uspořádat opravu kvalitní turnaj, a navíc už nyní sledujeme i velký fanouškovský zájem a můžeme se tak těšit na výjimečnou atmosféru. Švýcaři zajisté touží přerušit medailový půst, kdy ze dvou vrcholových akcí za sebou odjeli bez medaile. Snadné to ovšem mít nebudou, kromě Švédů, Finů a našeho týmu budou chtít do semifinálových bojů promluvit také další – například Lotyšsko a Slovensko. Co se týká české reprezentace, jednoznačně se chceme do České republiky vracet s medailí a pocitem, že jsme na šampionátu odevzdali maximum,” říká prezident Daniel Novák.

K dispozici jsou stále vstupenky do českého sektoru, a to i na finálový den, které ale rychle ubývají. Fanoušci, kteří se nakonec do Švýcarska nedostanou, budou moci sledovat všechny české duely a řadu dalších na ČT sport. Ta divákům celkem nabídne v televizi a na webu osmnáct klání z mistrovství světa, 28 utkání přinese TV Tipsport. Kromě ČT sport zakoupilo televizní signál vysílatelé z dalších sedmnácti zemí, což je nejvíce v historii florbalových šampionátů. Mezinárodní florbalová federace (IFF) bude tentokrát vysílat zápasy na speciální platformě Sportswik, kde budou přenosy, kromě těch vysílaných Českou televizí, zpoplatněny.

Reprezentace vystřídá obě dějiště

Turnaj zahájí národní tým v sobotu 5. listopadu, kdy se ve 13.30 střetne ve Swiss Life Areně s Lotyšskem. “Je to tým s jasným rukopisem, delší dobu spolu pod stejným trenérem a letos v létě se mu podařilo zvládat ne jeden, ale hned několik zápasů proti TOP týmům. V kádru má hráče, kteří působí v nejlepších klubech finské ligy a jejich počet se postupně zvyšuje, takže herní kvalita lotyšské reprezentace roste,” komentuje hlavní kouč sílu úvodního soupeře.

Poté se Češi přesunou do Winterthuru, kde je postupně čekají sousedi z Německa a úřadující mistři světa ze Švédska. “Německo má několik hráčů ve švýcarské NLA a zároveň velmi zkušenou osu týmu, která odehrála několik mistrovství světa pohromadě. Na závěr skupiny nás čekají Švédové. Aktuální mistři světa a vítězové Světových her. Hodně se v posledním období posunuli v konceptu hry. Je to atraktivní skupina, víme, že nás čekají top utkání od samotného začátku turnaje,” doplňuje Berka.

Kapitán Němeček: Cítím velkou zodpovědnost

Národní tým absolvoval netradičně krátký cyklus, ze kterého ještě ukrojil další čas odklad kvalifikace na aktuální šampionát, díky níž se většina celé přípravy nahustila do velmi krátkého období. I tak ale dokázal ujít velký kus cesty. “Tým je rozhodně extrémně pracovitý, ambiciózní, s velkým potenciálem. I přes kratší cyklus se s každou reprezentační akcí výrazně zlepšoval a vždy pracoval ve velké intenzitě a kvalitě na hřišti i mimo něj. Mám z něj proto velmi dobrý pocit,” těší kouče, jenž předtím působil u juniorského výběru, se kterým získal obě zlaté medaile – v roce 2019 coby asistent, o dva roky později v pozici hlavního kouče.

Progres, kterým mužské áčko prošlo, si pochvaluje také kapitán Ondřej Němeček. „Buduje se nový tým, i když jeho základ zůstal stejný. Když se ohlédnu za tím, co jsme všechno odmakali, jakou práci jsme udělali a jak jsme se zlepšovali, tak z toho mám velmi pozitivní pocity. Od kempů, kde jsme se zabývali jednotlivými částmi výkonu, ať už taktickými či psychologickými, až po zápasy. Posunujeme se. Je vidět vůle být pořád lepší a myslím si, že zatím se to nese ve velmi slušném duchu.”

Němeček už má na svém kontě účast na třech mistrovstvích světa, vůbec poprvé ale povede tým v roli kapitána. „Zodpovědnost cítím velikou. Tím, že jsme na minulém šampionátu získali medaili, tak očekávání nejen nás, ale i veřejnosti, nejsou o nic menší, možná i vyšší,” ví zkušený florbalista, jenž nosí pásku na paži i ve střešovickém Tatranu.

Právě Němeček bude patřit mezi klíčové hráče, na které bude národní tým spoléhat. Spolu s ním budou mít důležitou roli také například Marek Beneš a Lukáš Bauer, kteří patřili mezi nejlepší hráče šampionátu v Helsinkách, nebo střelec bronzového gólu Filip Langer. V počtu startů na vrcholných akcích jednoznačně vedou dva zkušení matadoři – Matěj Jendrišák a Tom Ondrušek, pro které půjde už o šesté seniorské mistrovství světa. První zmiňovaný se vrátil po tříleté odmlce v národním týmu, druhý absolvoval všech předchozích šest šampionátů. Oba dva mají na svém kontě také dvě bronzové medaile.

Ondrušek při zisku té poslední vedl celek coby kapitán a i teď by měl patřit mezi lídry. „Dlouhou dobu jsme mou roli s trenérem Berkou zcela otevřeně řešili – co se očekává ode mne a co bych uvítal já ze strany trenérů. Moje pozice je tedy jasně vykomunikovaná – na hřišti předvádět konstantní výkony, aby se dalo spolehnout na to, co předvedu, a když to bude v některý moment potřeba, měl bych promluvit k týmu a předat zkušenosti. Mimo hřiště je ta role už od minulého cyklu velmi podobná – být jedním z těch, kteří budují a vytváří tým tak, abychom dokázali zdolat překážky, které nás mohou potkat a, je to takové klišé, pomáhat pracovat na tom, abychom byli co nejlepší tým,” říká jedna z opor pražského Chodova.