Velký úspěch pro český bowling. Lorenc vybojoval stříbro na Světových hrách

Florbalista působící ve švédském Linköpingu byl jediným úspěšným střelcem v první třetině, v závěrečném dějství pak přidal důležitý zásah na 5:1. O dva zásahy se pak postaral také Filip Langer. „Samozřejmě je to pěkné. Je to speciální akce, kde je úplně jiná atmosféra než na mistrovství světa. Je tu cítit nádech olympiády, což je sen každého sportovce. I když jsme chtěli dojít dál, tak jsme za bronz rádi a moc si ho vážíme.”

Šindler nahradil vyloučeného Krbce

Hned od úvodní minuty se Češi drželi nastavené taktiky a proti houževnatému soupeři kontrolovali hru. Drama nepřipustili ani v poslední pětiminutovce, kdy Lotyši stáhli manko na rozdíl dvou branek. „Upřímně je třeba říci, že naším dlouhodobým cílem je, že míříme dál, takže zklamání z prohry v semifinále bylo velké. Dokázali jsme se z toho otřepat a nachystat se. Bronz je také cenná medaile. Chtěli jsme jí získat a to se nám také povedlo,” těší Berku.

Ten musel před utkáním řešit výpadek Mikuláše Krbce, jenž inkasoval v závěru střetnutí se Švédskem červenou kartu. V první formaci jej nahradil Matyáš Šindler, který se postavil na pozici centra, na křídlo se posunul Langer. „Věděli jsme, že tam ta varianta se mnou na křídle je. Moc jsme nepočítali s tím, že by Mikuláš vypadl. Matyáš, co se k nám posunul, je tvořivý hráč a my jsme tam byli s Matějem Havlasem od toho, abychom dávali góly, což se povedlo,” hodnotí dvougólový střelec.

Reprezentace tak po zisku bronzu ze světového šampionátu přidala medaili z další významné akce, kterou navíc mohou oslavit v přítomnosti dalších českých sportovců. „Určitě pojedeme večer výsledek oslavit do českého domu, kde se o nás výborně starali. Musím je pochválit. Byl to super servis. Tímto děkuji. Dneska si to užijeme,” velí Rýpar.

Světové hry byly navíc pro českou reprezentaci důležité i směrem k světovému šampionátu, který bude v listopadu hostit Švýcarsko. „Je to pro nás generálka navíc. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Měli jsme zápas se Švédy a Finy. Pro náš mladý tým je to super škola a určitě z toho budeme těžit. Jsem i za to ohromně rád, protože jsme v určité fázi procesu, takže čím více takových zápasů odehrajeme, tím to pro nás bude lepší. Tým se pořád učí a v nějaké fázi toho procesu to určitě prodáme,” věří kouč.