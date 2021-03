Jak vypadá život a trénink v době koronaviru? Fotografka Barbora Reichová loni vyrazila za dvanácti českými sportovci, aby zaznamenala jejich boj s nepřízní osudu. Uspěla, vznikla série "Nezlomní olympionici", která zaujala i ve světě. Zabodovala na takzvaných "fotografických Oscarech".

Jan Micka a jeho trénink (plavání) | Foto: ČOV/Barbora Reichová

Loňský nouzový stav zavřel sportovce doma. Nesměli do posiloven, na stadiony, do bazénů… A tak do tréninků (kvůli přípravě na olympijské hry) vstoupila improvizace. Příklad? Kladivářka Kateřina Šafránková vyrazila na silnici, odkud házela na pole.