„Byl to opravdu velice složitý zápas a předváděl se v něm z obou stran skvělý volejbal. Určitě to nebylo bez problémů, ale jsem velice hrdý na náš mladý tým," hodnotil zápas ihned po jeho skončení řecký trenér v českých službách Ioannis Athanasopoulos.

Od začátku měly lehce herně navrch Češky, které si dokázaly vytvořit náskok v poměru 14:10. Ten se však brzy rozplynul a do koncovky se šlo za naprosto vyrovnaného stavu 20:20. První setbol si zásluhou Gabriely Orvošové vypracovaly domácí bojovnice a také ho zásluhou kapitánky Michaely Mlejnkové proměnily ve vedení 1:0.

V druhém dějství se čtyřbodový náskok podařilo vybudovat zase hostujícím hráčkám, které se ujaly vedení 10:6. Chvilku pak vedly dokonce i 14:9, ale čtrnáctka jako by byla pro vytváření většího náskoku zakletá. I přes další lehké vedení Rumunek se totiž skóre brzy přehouplo v české vedení 19:17. A pak koncovka znovu začínala za stavu 20:20. Nutno ale dodat, že ta už byla v režii hostek. Konečný výsledek zněl 23:25.

Pokračovalo se tedy za stavu 1:1. Ve třetí sadě se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. A to až do stavu 13:13. Potom totiž české lvice dokázaly zásluhou Mlejnkové uhrát čtyři body v řadě a skvělá atmosféra v prostějovské hale jim i nadále nedovolovala cokoliv vypustit. Vyhrály 25:22.

Rozhodl pátý set

Na začátku čtvrtého setu se sice Češky rychle ujaly vedení 3:0, už za chvíli se ale hra proměnila v boj doslova o každý míč. Do těsného vedení se ale přece jen dostávaly častěji Rumunky. Nikdy se však nejednalo o nic dramatického. Až tedy do začátku koncovky, kdy na světelné tabuli svítilo skóre 16:20. České reprezentantky to však nepoložilo a pokusily se ještě o zvrat. Ten však nakonec ztroskotal na dobře fungující rumunské obraně.

V páté zkrácené sadě dokázaly české hráčky hned ze začátku nekompromisně utnout rumunské útočné choutky a vrátit se do hry z varovného stavu 0:2. Postupem času však začaly hru ovládat čím dál tím více a a začalo se to promítat i do skóre. Konečný vítězný stav zněl 15:11 a 3:2.

„Všechny hráčky dokázaly hrát velice zodpovědně. Myslím si, že jsme postupem do finále Evropské Zlaté ligy dosáhli opravdu obrovského úspěchu. Navíc jsme se také kvalifikovali na Challenger Cup," řekl český kouč.

Český tým se tak dokázal dostat do finále podruhé z posledních tří ročníků. V něm se střetne s Francií, která ve třech setech suverénně smetla Chorvatsko.

„Nyní budeme samozřejmě čekat, zda do finále dostaneme Francii nabo Chorvatsko. Je opravdu těžko říci, kdo by byl lepší. Je to spíš ale jeden z těch příjemnějších problémů," uzavřel Ioannis Athanasopoulos ještě předtím, než byl znám konečný výsledek druhého semifinále.

Česko - Rumunsko 3:2 (22, -23, 22, -21, 11)



Rozhodčí: Savic, Maifoshis. Čas: 143 minut. Diváci: 900.

Česko: Trnková, Orvošová, Svobodová, Bukovská, Koulisiani, Válková, Pavlíková, Jehlářová, Mlejnková, Faltínová, Grabovská, Blažkokvá. Libera: Dostálová, Digrinová. Trenér: Ioannis Athanasopoulos.

Rumunsko: Aritonová, Buterezová, Orlaneaová, Raduová, Ionescuová, Mateiová, Romanová, Babasová, Budaiová-Ungureanuová, Popaová, Zadorojnaiová, Alupeiová. Libera: Veresová, Ciucuová. Trenér: Guillermo Naranjo Hernandez.