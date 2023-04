Česká zápasnice MMA Martina Jindrová nezažila dobrý vstup do svojí druhé sezony v sérii Professional Fighters League (PFL), hned v úvodním zápase s Američankou Amber Leibrockovou schytala tvrdé k.o. kopem na hlavu. Cesta za odměnou milion dolarů, která čeká na vítězku, se jí tak pořádně zkomplikovala. Brutální video je hitem na internetu.

Pro Martinu Jindrovou skončil zápas po dvou minutách a 19 vteřinách, kdy schytala od Amber Leibrockové tvrdé k.o. | Foto: PFL

V ringu vydržela plzeňská bojovnice Martina Jindrová dvě minuty a devatenáct vteřin, přitom v zápase byla podle bookmakerů favoritkou. Jenže americká soupeřka ji po dvou minutách nachytala parádním kopem na hlavu, který však vypadal, že směřuje na střed těla a Jindrová ho chtěla vykrýt rukama. Místo toho ale šla k zemi, kde ji Leibrocková dobila.

„Za prvé, chci jen říct, že se jmenuju Amber Leibrock, jsem z Haywardu v Kalifornii, zastupuju Bay Area a jsem tady, abych zůstala. Pokud mě neznáte, poznejte mě a zapamatujte si jméno,“ vzkázala publiku Američanka.

Kráska z klece. Soustředím se jen na přítomnost, ne na prohry, říká Jindrová

„Z jejích posledních zápasů jsem toho moc nevyčetla, protože šest jich ukončila hned v prvním kole. Tři prohry, tři vítězství, z toho se moc studovat nedá,“ usmála se před odletem do Las Vegas 32letá Martina Jindrová. Po tvrdém knock outu od soupeřky jí ale v sobotu moc do smíchu nebylo.

Leibrocková vyslovila Jindrové respekt. „Respektuju každého, kdo vstoupí se mnou do klece. Vím, že je nebezpečná v postoji. Je to nekolikanásobná mistryně světa v kickboxu a Muay Thai. Chvíli mi trvalo, než jsem to našla, ale pak to přišlo a bylo to,“ řekla.

Přestože Jindrová neskončila v bezvědomí, museli její zdravotní stav zkontrolovat lékaři. Navíc si touhle rychlou porážkou česká zápasnice, která loni postoupila ve vyšší váhové kategorii až do semifinále turnaje PFL, kde ji zastavila olympijská vítězka Kayla Harrisonová, výrazně zkomplikovala obhajobu pozice.

Z desítky bojovnic postoupí do semifinále jen čtyři s největším bodovým ziskem po dvou zápasech, a ten Jindrové je po prvním utkání na nule. Další zápas byl naplánován už na 16. června, ale není jisté, zda českou zápasnici MMA do boje pustí.