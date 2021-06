O módě a oblečení sportovců se vedou debaty snad před každou olympiádou. Nejinak je tomu letos.

Největší trumf nachystali tuzemští návrháři pro slavnostní nástup, který bude v roce 2021 kvůli koronaviru sice skromnější, ale o to víc chtějí Češi zazářit. "Když jsem to viděla poprvé, řekla jsem si, to je ono," řekla kladivářka Kateřina Šafránková.

Ze snímků a videa si ostatně můžete udělat obrázek sami. Kolekci dominuje moderní kroj, který je připraven ve dvou variantách - jeden pro muže, jeden pro ženy. Zčásti byla při jeho výrobě použita technika modrotisku, nechybí česká trikolóra a doplňky - vějíř a taštička, k tomu pro dívky červená pentle.

Kroj má netradičně zip

"Musím říct, že je krásné jet na olympiádu. A když ještě máte takové oblečení, na němž září logo s naší vlajkou… Jsem dojatý," konstatoval Miroslav Trunda, jezdec na koni, jenž se kvalifikoval do závodu všestrannosti.

Kolekci měla na starost módní návrhářka a ilustrátorka Zuzana Osako, která se provdala za Japonce. "Pracovat na tomto projektu pro mě byla obrovská čest," přiznala.

Přípravy zabraly měsíce času. "Kolekce je střižena tak, aby byla pohodlná. Řešila jsem to se sportovci, říkala jsem jim, ať se nebojí to přetáhnout přes hlavu, mají tam netradičně zip," poznamenala Osako s tím, že plátno s modrotiskem zabralo šedesát metrů. "Dělá se to opravdu dlouho," dodala.

Mezi sportovci a funkcionáři přesto došlo k malému sporu.

Místo bot nazují šlupky

Když se předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval dozvěděl, že se nepočítá se sakem, začal protestovat. Ale nakonec byl přehlasován, i po zásahu Martina Doktora. "Nehrozí, že bychom splynuli v davu," usmál se sportovní ředitel olympijského výboru.

Raritou jsou i červené boty. Ony to ani nejsou pořádně boty - Doktor je označil jako šlupky.

"Jsou lehké, příjemné. Necítíme v nich ani kamínky, což mě hodně překvapilo," zmínil Trunda.

Češi obléknou speciální "zahajovací" kolekci nejen pro potěšení svoje a diváků u televizních obrazovek. Nejnovější zprávy z Japonska hovoří o tom, že na stadiony může dorazit i omezený počet místních fanoušků.

Letní svátek začne v Tokiu 23. července.

Zdroj: Český olympijský výbor