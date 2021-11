Raškovka verze 2.0 chce navázat na úspěšný model pro zimní olympiádu v Pchjongčchangu 2018. Čepice, která připomíná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Grenoblu 1968, se podle výrobce Alpine Pro prodalo až šedesát tisíc kusů.

"První verze čepice byla super a měla veliký úspěch. Nová je výraznější, pozitivnější a troufám si říct, že děda by měl obrovskou radost. Doufám, že to našim sportovcům přinese štěstí a doufejme, že jich na stupních vítězů bude co nejvíce," řekl Raškův vnuk Jan Mazoch.

Čekání je u konce! Je to tady ? https://t.co/YkNuPpkVZZ ? pic.twitter.com/awtRxfPhFU — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 8, 2021

Nová čepice je bez bambulky, je světlejší a má více modré. "V drobných detailech jsme se ji snažili vylepšit. Věřím, že bude pojícím prvkem fanoušků," řekla olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která se už tradičně podílela na vývoji oblečení pro olympioniky.

Piktogramy zimních sportů

Už teď je jasné, že druhá verze kulichu bude u sportovců - a nejen u nich - opět populární. „Je to hustší vydání kulichu, který byl skvělý. Lidé si ho určitě oblíbí. Stejně jako před čtyřmi lety ho bude každý nosit,“ měl jasno bobista Jan Šindelář.

Na cedulce místo znaků, jak o čepici pečovat, jsou vtipné piktogramy zimních sportů – hokeje, lyžování, bobů, biatlonu a snowboardingu. „Mně se líbí cedulka na Raškovce hlavně kvůli tomu, že je tam čtyřbob ztvárněný jako žehlička. To je pecka,“ smál se pilot čtyřbobu Dominik Dvořák, který prý žehlil jen jednou v životě.

Vedle Raškovky bude v Česku vyrobena svrchní část oblečení pro stupně vítězů včetně bundy se speciální nanomembránou, kterou vyvinuli na Technické univerzitě v Liberci.