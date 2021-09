Po dvou dramatických koncovkách volejbalisté zlomili odpor soupeře a ve třetím setu k nadšení publika dominovali. Dali několik es a po bloku smečaře Vašiny sadu získali rozdílem patnácti bodů.

"Byly to nervy a je to tam," řekl reprezentační trenér Jiří Novák v České televizi. "Dobře jsme dva sety útočili, ale míň bránili. Rozjelo se to ve druhém setu a naštěstí to pokračovalo až do konce," dodal.

Den volna

"Věděli jsme, že musíme vyhrát. Černohorci ale předváděli dva sety skvělý výkon, tlačili na servisu a spoustu toho ubránili, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a, potom je dostali pod tlak a přehráli je," řekl patnáctibodový smečař Galabov.

O postupu českého týmu do osmifinále, kam se dostanou čtyři celky ze šestičlenné skupiny, budou rozhodovat zápasy Bělorusů s Černou Horou a s Bulharskem. Domácí volejbalisté mají ve středu den volna a ve čtvrtek je čeká neporažená Itálie.