Jak jste si užila návrat do Francie?

Vzhledem k výsledku utkání to nebyl úplně šťastný návrat. Na druhou stranu bylo hezké se opět alespoň na chvíli do Francie podívat.

Nové působiště

Před touto sezonou přestoupila Veronika Malá z celku Paris 92 do německého SG BBM Bietigheim a angažmá v novém klubu si pochvaluje. „Tým je bez porážky první, soupeře válcujeme, všechny hráčky jsou profesionálky. Musím říct, že s přestupem u mě panuje velká spokojenost,“ prozradila písecká odchovankyně.

Nastoupily proti vám i bývalé spoluhráčky, že?

Ano, byly tam čtyři hráčky, se kterými jsem v minulosti hrála.

Duel se pro vás nezačal odvíjet špatně, velkou část prvního poločasu jste s Francouzkami držely krok. Před pauzou však domácí tým odskočil a dovedl duel k jasné výhře. Rozhodl závěr první půle o osudu utkání?

Dvacet minut jsme se s nima docela držely. Ale přece jenom jsou to olympijské vítězky. V takovém utkání můžete přes individuální rozdíl držet nějakou dobu přijatelný stav, ale postupně se to projeví. Ten závěr poločasu určitě rozhodl, potom nás i fyzicky uběhaly.

Důležitější utkání vás ale čeká v neděli ve Zlíně proti Chorvatsku. Vím, že se to lehce řekne, ale dokážete vysokou porážku hodit za hlavu a soustředit se pouze na tento zápas?

Pokud chceme v neděli uspět, prostě to za hlavu hodit musíme. My se už nyní jenom soustředíme na Chorvatky. Chceme podat optimální výkon, abychom brali všechny body.

Chorvatky doma nečekaně podlehly Ukrajině. Co to pro vás znamená? Teď bude soupeř možná ještě více motivovanější, aby své klopýtnutí napravil.

Po té porážce oni u nás budou muset vyhrát. Určitě do toho dají všechno. „Bude to vyhrocený zápas až do konce, což by mohlo být zajímavé pro diváky. Jak my, tak ony budeme chtít vyhrát. Věřím, že v neděli na tom budeme lépe a podaří se nám to.“

Také Chorvatky mají v neděli co napravovat

Ve druhém utkání skupiny se zrodilo jedno z největších překvapení celého kvalifikačního kola. Chorvatsko doma podlehlo Ukrajině 22:23. „Zápas s Ukrajinou se Chorvatkám nepovedl. Chorvatky hrály v domácím prostředí, v poločase vedly o čtyři a možná si už myslely, že to mají vyhrané,“ přemítá trenér českého výběru Jan Bašný a hned dodává: „Zápas v neděli bude úplně jiný. My jsme ve Francii prohráli o hodně, ale v naší hře byly pozitivní věci, na které se budeme snažit navázat.“ Přesto Bašný očekává náročnou a dramatickou bitvu. „Chorvatky po domácí prohře s Ukrajinou potřebují někde akutně získat body. Pokud by je vybojovaly v neděli u nás ve Zlíně, nebyla by pro ně prohra s Ukrajinou až tak závažná. Tím pádem budou mít možná o to větší motivaci. To ale nic nemění na tom, že my od začátku víme, že nedělní zápas je pro nás důležitý a pro úspěch v kvalifikaci výhru potřebujeme.“

Utkání ČR - Chorvatsko začíná ve Zlíně v 17.20 hodin.