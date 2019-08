Triatlonistka Vendula Frintová obhájila vítězství v závodu Světového poháru v Karlových Varech. Další Češka Petra Kuříková v lázeňském městě skončila čtvrtá.

Závod Světového poháru v triatlonu 26. srpna 2019 v Karlových Varech. Vítězka závodu žen Vendula Frintová.

"Je to příjemné, o to příjemnější, že to je doma. Jsem i ráda, že po prostředku sezony se mi podařilo vrátit do té formy, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších závodech," řekla Frintová v rozhovoru pro Českou televizi.