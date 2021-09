Fuksa získal v dánské metropoli stříbrný double. To není vůbec špatný výsledek. Přesto u dvojnásobného úřadujícího mistra Evropy převládalo zklamání.

„Když nedám stoprocentní výkon, tak nemůžu být mistrem světa,“ sklopil hlavu Fuksa. V obou kodaňských závodech mu vyfouknul titul Conrad Scheibner. Němcovi tak dokonale vyšla odplata za porážku z jarní Evropy.

28letý reprezentant chtěl po čtyřech druhých místech na mistrovství světa na olympijském kilometru konečně zvítězit. Zlatu byl hodně blízko, ale ve finiši vytuhnul – a zase zůstal poražený. Od titulu Fuksu dělilo pouhých 65 setin sekundy.

„Když jsem ve finiši šel přes Moldavce, tak jsem si říkal jediný: Mistr světa, jeď, jeď! Ale pak jsem periferně viděl nějakou loď. Řekl jsem si: Tam někdo je, makej až do cíle! Ale strašně jsem vytuhnul, že jsem ten cíl tlačil očima dopředu,“ líčil Fuksa.

„Pak jsem tam ještě nějak tu loď kopnul, ale neměl jsem vůbec sílu se tam udržet a prostě jsem spadnul,“ popsal dramatický finiš, při kterém v cíli vypadl z kanoe.

Silnější disciplína

Den po vyčerpávajícím kilometru se Fuksa postavil na start pětistovky. To je jeho silnější disciplína, má z ní dva světové tituly z let 2015 a 2017. Jenže letos se musel spokojit „jen“ se stříbrem. Scheibner byl zase lepší.

„Pětistovku jsem moc chtěl vyhrát. Viděl jsem se, jak získám třetí titul mistra světa, ale nepovedlo se to, protože jsem si ten závod pokazil sám. To mě mrzí. Zlato jsem si nezasloužil,“ uznal.

Český reprezentant byl ze svého výkonu hodně rozladěný. „Kilometr jsem měl vyhrát a pomohlo by mi to do pětistovky,“ měl jasno Fuksa. „Hodně jsem nad tím přemýšlel. Je to ve mně, že jsem ten závod trochu pokazil a nejsem z toho stříbra úplně nadšený,“ hodnotil.

Přestože Fuksovi titul proklouzl mezi prsty, dokázal se po pátém místě na předloňském MS vrátit zpátky na pódium. „Nebudu se rouhat, dvě stříbrné medaile jsou skvělé. Navíc jsem trumfnul bráchu, který měl dva bronzy na MS do 23 let. Když ale vím, jak závody probíhaly, malinko mě to mrzí…“