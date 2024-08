Jednatřicetiletý Fuksa v pátek jasně ovládl závod na 1000 metrů a získal první olympijskou medaili v kariéře. Na závěrečném ceremoniálu převezme roli vlajkonoše po judistovi Lukáši Krpálkovi a lukostřelkyni Marii Horáčkové, kteří nesli vlajku na zahájení, jež se konalo převážně na řece Seině a v jejím okolí.

Roli vlajkonoše mu po jeho životním úspěchu nabídl šéf české výpravy Martin Doktor. „Mám radost. Moc rád jsem to přijal. Teď přijmu asi všechno, protože si to chci fakt maximálně užít. Jenom na to budu muset nabrat trošku sil. Slyšel jsem, že tam strávíme pár hodin, takže bude potřeba se na to aspoň trošku vyspat. Dneska jsem z toho úplně hotovej," řekl Fuksa novinářům v Parku šampionů. S některými dalšími medailisty z různých sportů zde nastoupil na pódiu, aby se pozdravil s fanoušky na Trocadéru.

Už v pátek ho překvapilo, kolik povinností a dalších aktivit zlatá olympijská medaile přináší. „Netušil jsem, že je to tak strašně dlouhé," poznamenal. Po závodě, který vyhrál krátce před 14. hodinou, se do pronajatého domu poblíž areálu dostal až kolem šesté. Strávil tam hodinu a jel na oslavy a setkání s českými fanoušky do Českého domu. „Nezastavil jsem se až do nějaké páté ráno. Zpátky na barák jsem se dostal v pět ráno, pak jsem zkoušel asi hodinku odpovídat na nějaké zprávy. Pak jsem si asi hodinku a čtvrt zdřímnul. Jsem zvyklý vstávat po sedmé a ten biorytmus mě probudil," uvedl Fuksa.

Dostála sledoval na mobilu

Ani v nabitém programu novopečeného olympijského šampiona si nenechal ujít finále zlatého Josefa Dostála. „Šel jsem zrovna k autu a měl jsem to zapnuté na telefonu. Byla to radost na parkovišti. Byli jsme tam úplně sami a říkali jsme si: 'Ty kráso, hustý.' Jestli to dá, nedá, jestli nevytuhne. Dopadlo to zlatě a je to super," líčil.

S tehdy ještě čtyřnásobným olympijským medailistou Dostálem se už před olympiádou bavili, že by rádi v Paříži získali nějaký cenný kov. „Myslím si, že ani jeden z nás nečekal, že ten druhý přiveze třeba to zlato. Tedy nevím, co Pepa čekal ode mě, ale já jsem si říkal: 'Zlato, to by bylo hodně hustý.' Na medaili jsem mu věřil, ale zlato je o level výš. Je to super, že dva kluci z kanoistiky mají dvě zlaté medaile," radoval se Fuksa.